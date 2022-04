Na dwa miesiące do aresztu trafił 42-latek podejrzany o usiłowanie rozboju i uszkodzenie mienia. Zażądał od swojego ojca pieniędzy, a gdy ten odmówił, dotkliwie go pobił oraz zniszczył meble i okno w domu. Do przestępstwa doszło na terenie powiatu karkonoskiego. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

/ KMP Jelenia Góra / Materiały prasowe Policjanci zostali powiadomieni o pobiciu mężczyzny. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 42-letni syn przyszedł do domu nietrzeźwy, wszczął awanturę i zażądał od swojego ojca pieniędzy, a gdy ten sprzeciwił się, dotkliwie go pobił, a następnie zdemolował mieszkanie, połamał meble i wybił szybę w oknie. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala - powiedziała mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tych czynów. Trafił najpierw do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie przestawiono mu zarzuty pobicia, usiłowania rozboju i zniszczenia mienia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 12 lat więzienia. Zobacz również: Przez zmiany klimatyczne we Wrocławiu rzadziej koszą trawniki

Wrocław: Aktywna Majówka 2022. Moc atrakcji do wyboru

Niezwykłe odkrycie. Znaleźli pod farbą XVI-wieczny herb

Pijany kierowca sprawcą kolizji na A4. Miał prawie 2,5 promila