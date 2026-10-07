Pirotechnicy wezwani na miejsce ataku nożownika w Ostrołęce

Atak nożownika w Ostrołęce
Atak 19-letniego nożownika miał miejsce w środę przed południem w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Osiem osób zostało rannych – czterech uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Napastnik został zatrzymany, to uczeń tej szkoły.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik miał nóż, którym atakował innych ludzi – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Do ataku 19-letniego ucznia doszło podczas lekcji – przekazał w rozmowie z RMF FM Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
Wszystkie osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitala, były przytomne – przekazał w rozmowie z RMF FM Adrian Stupski z ostrołęckiej straży pożarnej. Poszkodowani mają głównie rany cięte, trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce.
Wśród ośmiu poszkodowanych jest jedna osoba ciężko ranna – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Mam informację, że najciężej rannej osobie nie zagraża niebezpieczeństwo – dodała prok. Łukasiewicz.
Nożownik próbował uciec. Został szybko zatrzymany
Napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, został zatrzymany. Jak ustalił nasz reporter, dwóch innych dorosłych, osoby postronne, 19-latek ranił poza szkołą, gdy uciekał z budynku.
Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany w rejonie plaży w Ostrołęce – powiedział RMF FM Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. To ok. 400-500 metrów od szkoły.
Uczeń także potrzebował pomocy medycznej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Jest opatrywany w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej – powiedziała prok. Łukasiewicz.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Z budynku zostali ewakuowani wszyscy uczniowie oraz personel. Uczniowie są pod opieką policyjnych psychologów.
W związku ze zdarzeniem prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski wydał komunikat. Podkreślił w nim, że sytuacja została opanowana.
„Na miejscu działają odpowiednie służby, które prowadzą czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia” – podkreślił.
Jak poinformował prezydent, „w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSZ nr 4 został zamknięty. Jednocześnie wydałem dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych. Proszę uczniów, rodziców i pracowników szkół o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń dyrekcji oraz służb”.