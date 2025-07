Rafał Augustyniak w 28. min mógł wyrównać strzałem głową, ale będąc tuż przed bramką, nie trafił czysto w piłkę, a obrońca Banika wybił ją z linii bramkowej. Następnie po dośrodkowaniu Morishity główkował Wszołek, ale Holec obronił strzał. Po chwili Tobiasz interweniował po uderzeniu głową Prekopa, który był bliski zdobycia drugiej bramki.

Później Wszołek podał do wbiegającego w pole karne Morishity, ale Japończyk strzelił niecelnie. W 40. min Wahan Biczachczjan podał do wbiegającego prawym skrzydłem Wszołka, który dośrodkował do Jeana-Pierre'a Nsame. Kameruński napastnik umieścił piłkę w bramce, ale gol nie został uznany, gdyż Wszołek był na spalonym.

Legia z animuszem rozpoczęła drugą połowę. W 54. min Bartosz Kapustka podał do Nsame, który umieścił piłkę w lewym dolnym rogu bramki i wyrównał na 1:1. Później Kameruńczyk po dośrodkowaniu Wszołka nieczysto uderzył głową.

W 74. min Biczachczjan efektownie podał piętą do wbiegającego w pole karne Morishity. Japończyk strzelił z ostrego kąta. Po interwencji obrońcy Karela Pojeznego próbującego zapobiec utracie gola piłka wpadła do bramki.