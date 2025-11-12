Policjanci z Warszawy poszukują 44-letniego Marka Wodawskiego. Ksiądz, który pełnił posługę jako rezydent w stołecznej parafii Matki Bożej Królowej Polski, wyszedł ze swojego mieszkania przy ul. Białowieskiej 7 listopada. Od tamtego czasu nie ma z nim kontaktu.

Zaginiony ks. Marek Wodawski. / Policja /

Więcej informacji z Polski i świata - na stronie RMF24.pl .

Komunikat o poszukiwaniach ks. Marka Wodawskiego zamieścili policjanci z KRP Warszawa VII.

Mężczyzna wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej w piątek, 7 listopada, około godz. 19:30. Do chwili obecnej nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich - informuje podinsp. Joanna Węgrzyniak.

Policja podała rysopis zaginionego: 175 cm, normalna budowa ciała, włosy ciemne krótkie, wiek z wyglądu 45 lat. W chwili zaginięcia duchowny ubrany był w czerwoną bluzę oraz niebieskie dżinsy.

Policja prosi wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny prezentowanego na zdjęciu, o natychmiastowy kontakt z policjantami komendy przy ulicy Grenadierów tel. (47) 723-76-30, w godz. 8.00-16.00, całodobowo (47) 723-76-55, lub z najbliższą jednostką policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyżurny.krp7@ksp.policja.gov.pl.

Zaginiony Marek Wodawski / Policja /

Ceniony naukowiec i duszpasterz

"Super Express" podał, że ksiądz pełni posługę jako rezydent w parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rzeźbiarskiej 46 w Warszawie-Aninie. Ksiądz rezydent to duchowny, który zamieszkuje na terenie parafii i pomaga w pracach duszpasterskich, ale nie ma nałożonych obowiązków wikariusza.

"SE" zwraca uwagę, że ks. Wodawski to ceniony naukowiec i duszpasterz.

Przyjął święcenia kapłańskie w 2008 roku po ukończeniu Wydziału Teologicznego UKSW. Odbył staże m.in. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz jako gość akademicki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów, w tym nagrodzonej Feniksem Pro Autore publikacji "Stefan Wyszyński. Chrześcijańska doktryna społeczna".

W 2023 roku został odznaczony przez Ministra Nauki medalem Komisji Edukacji Narodowej.