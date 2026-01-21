Mazowieccy policjanci szukają 12-letniego Krzysztofa Sworzeniowskiego. Chłopiec rano wyszedł z domu w miejscowości Koczargi Stare (powiat warszawski zachodni) i do tej pory nie wrócił. Funkcjonariusze opublikowali jego wizerunek.

12-letni Krzysztof Sworzeniowski / Policja

Policja podaje, że chłopiec wyszedł z domu ok. godz. 8:30. Do tej pory nie wrócił do niego ani nie skontaktował się z bliskimi.

12-letni Krzysztof ma 146 cm wzrostu, jest szczupły. Ma blond włosy i zielone oczy.

Chłopiec ubrany był w kurtkę w niebiesko-białą kratę, ciemnozieloną czapkę, ciemne spodnie dresowe i buty zimowe do kostek. Miał też ze sobą ciemny plecak.

Chłopca szukają policjanci oraz strażacy. Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie może być proszeni są o kontakt osobisty w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach, przy ul. Warszawskiej 276 lub telefoniczny pod numerami 47 72 43 900, 47 72 43 901, całodobowym numerem alarmowym 112 lub powiadomienie najbliższej jednostki Policji.

Zaginął 12-letni Krzysztof / Policja

Informacje można także przesyłać na adres e-mail: dyzurny.zachod@ksp.policja.gov.pl