Mazowieccy policjanci szukają 12-letniego Krzysztofa Sworzeniowskiego. Chłopiec rano wyszedł z domu w miejscowości Koczargi Stare (powiat warszawski zachodni) i do tej pory nie wrócił. Funkcjonariusze opublikowali jego wizerunek.
Policja podaje, że chłopiec wyszedł z domu ok. godz. 8:30. Do tej pory nie wrócił do niego ani nie skontaktował się z bliskimi.
12-letni Krzysztof ma 146 cm wzrostu, jest szczupły. Ma blond włosy i zielone oczy.
Chłopiec ubrany był w kurtkę w niebiesko-białą kratę, ciemnozieloną czapkę, ciemne spodnie dresowe i buty zimowe do kostek. Miał też ze sobą ciemny plecak.
Chłopca szukają policjanci oraz strażacy. Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie może być proszeni są o kontakt osobisty w Komendzie Powiatowej Policji w Starych Babicach, przy ul. Warszawskiej 276 lub telefoniczny pod numerami 47 72 43 900, 47 72 43 901, całodobowym numerem alarmowym 112 lub powiadomienie najbliższej jednostki Policji.
Informacje można także przesyłać na adres e-mail: dyzurny.zachod@ksp.policja.gov.pl
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.