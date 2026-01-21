Na Warmii i Mazurach zaobserwowano wzmożoną aktywność jeleni w pobliżu dróg. Zwierzęta, uciekając przed drapieżnikami i szukając pożywienia, mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię, stwarzając poważne zagrożenie dla kierowców. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

Warmińsko-mazurska policja przed jeleniami, które gromadzą się w pobliżu dróg.

Funkcjonariusze opublikowali filmik z okolic Szczytna, na którym widać zwierzęta.

Nagła ucieczka

Na filmie z okolic Szczytna opublikowanym na profilu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie widać, jak stado liczące kilkadziesiąt jeleni najpierw spokojnie stoi na polu, potem w popłochu ucieka przed wilkiem, część zwierząt odrywa się od stada. Film nagrał kierowca z drogi niedaleko Pasymia w powiecie szczycieńskim.



Warmińsko-mazurska zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonach zalesionych i na odcinkach dróg przebiegających w pobliżu pól. W takich okolicach zwierzęta mogą nieoczekiwanie wybiegać na drogę.



Należy dostosować prędkość do warunków, zachować czujność, szczególnie o świcie i po zmroku, oraz pamiętać, że zwierzęta poruszają się w stadach. Po jednym osobniku mogą pojawić się kolejne - podkreślili policjanci. Dodali, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego kierowcy.

Duże stado, lepsza ochrona

Kierownik Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Popielni, dr Mamadou Bah powiedział że choć dla ludzi obecne warunki zimowe, to znaczy obfite opady śniegu i silne mrozy, mogą być zaskoczeniem, to dla zwierząt nie jest to sytuacja nowa.



Dodał, że w poszukiwaniu pokarmu zwierzęta wychodzą z lasu na pola. Powiększają w ten sposób swój obszar żerowania. Gromadzą się także w stada.



Zwierzęta łączą się w grupy, od kilku osobników aż po duże stada. Przyczyny są bardzo zróżnicowane. Zwierzęta mogą w ten sposób lepiej chronić się przed drapieżnikami, efektywniej żerować. Duże stado zapewnia też lepszą opiekę nad potomstwem - wyjaśnił.