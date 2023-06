Dwóch podejrzanych o zabójstwo 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie zatrzymanych - dowiedziała się PAP. 23-letniego Sebastiana W. zatrzymali stołeczni policjanci. Za granicą wpadł z kolei 24-letni Dawid M., wobec którego trwają czynności w ramach procedury ekstradycyjnej.

Informację o zatrzymaniu Sebastiana W. potwierdził PAP Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. We wtorek w godzinach wieczornych funkcjonariusze Wydziału ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji dokonali zatrzymania Sebastiana W., poszukiwanego w związku z zabójstwem, które miało miejsce na Nowym Świecie. Poszukiwania zostały podjęte na podstawie listu gończego wystawionego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie - poinformował prokurator.

Podejrzany zostanie w najbliższych godzinach doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszy zarzut zabójstwa. Wraz z nim zatrzymany został również Radosław W., podejrzewany o udzielanie pomocy ukrywającemu się Sebastianowi W. - wyjaśnił prokurator.

Dodał przy tym, że po przesłuchaniu, prokurator podejmie decyzję w sprawie skierowania wniosku o utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana W.

Zatrzymany do sprawy został również 24-letni Dawid M. Aktualnie ustalone zostało miejsce pobytu trzeciego sprawcy - Dawida M., który ukrywał się za granicą. Trwają obecnie czynności zmierzające do przekazania go polskim organom ścigania w ramach procedury ekstradycyjnej - podał prokurator.

Należy podkreślić, że nie jest to pierwsze zatrzymanie w tej sprawie. W styczniu bieżącego roku, funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji, działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ustalili miejsce pobytu i zatrzymali Łukasza G., współpodejrzanego w tej zbrodni - przypomniał.

Wskazał, że wówczas Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, na wniosek prokuratora, podtrzymał decyzję o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania, które następnie zostało przedłużone przez Sąd Okręgowy w Warszawie o kolejne trzy miesiące.

O dalszych postępach śledztwa Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie informowała na bieżąco. Na obecnym etapie postępowania przekazanie dalszych informacji w sprawie nie jest możliwe - dodał prokurator Szymon Banna.

Ostatnie zatrzymania to efekt wielotygodniowej pracy policjantów wydziału poszukiwań i identyfikacji osób KSP. Wydział funkcjonuje od niespełna 6 miesięcy, a już ma wiele sukcesów na swoim koncie. Skuteczność policjantów wynika z faktu, że lubią pracować w ciszy. We wtorek w ich ręce wpadł ostatni z podejrzanych o zabójstwo na Nowym Świecie w Warszawie - poinformował z kolei rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Nadkomisarz przypomniał, że pierwszego z podejrzanych - Łukasza G. policjanci zatrzymali 30 stycznia. Dawid M. wpadł dzięki międzynarodowym poszukiwaniom 14 marca, co do dzisiaj było tajemnicą - wyjawił policjant.

Dodał przy tym, że od samego początku w tej sprawie była ważna współpraca śledczych z policji i prokuratury.

Co wydarzyło się na Nowym Świecie?

Do zabójstwa 29-latka doszło nad ranem 8 maja zeszłego roku na Nowym Świecie w Warszawie. Do jednego ze sklepów wszedł ranny mężczyzna. Na miejsce została wezwana policja, a także służby ratunkowe. Pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł.

Jak ustaliła PAP, 28-letni Łukasz G. już wcześniej był znany organom ścigania. Mężczyzna był współpodejrzanym w procesie Krzysztofa U. ps. Fama, oskarżonego o podpalenie klubu przy ul. Foksal.

28-latek na początku lutego 2021 roku został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za współudział w podpaleniu klubu na 3 lata i 6 miesięcy więzienia. Sąd wymierzył mu także grzywnę. 6 maja 2022 roku sąd drugiej instancji (Sąd Apelacyjny w Warszawie - przyp. RMF FM) zmniejszył 27-latkowi wyrok do 3 lat więzienia. Wyrok sądu w tej sprawie jest prawomocny. Dwa dni po uprawomocnieniu się wyroku Łukasz G. wspólnie z Sebastianem W. i trzecim mężczyzną brali udział w zabójstwie na Nowym Świecie w Warszawie.

Z kolei 24-letni Dawid M. według nieoficjalnych ustaleń to zawodnik mieszanych sztuk walki, który w przeszłości był m.in. reprezentantem warszawskiego klub Garuda Muay Thai Gym. M. w swojej karierze stoczył co najmniej kilkanaście walk i brał udział w galach DSF, KOK czy Wirtuoz.

Trzeci mężczyzna, 23-letni Sebastian W. również był znany stołecznym organom ścigania. W połowie sierpnia 2017 roku brał udział w pobiciu kierowcy autobusu na pętli autobusowej przy ul. Ossowskiego na warszawskim Targówku.