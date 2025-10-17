Zderzenie autokaru przewożącego dzieci na wycieczkę i rowerzysty w miejscowości Zalesie na DK 60 (woj. mazowieckie). Ranny 83-latek trafił do szpitala.

Rano doszło do wypadku na DK 60 w Zalesiu koło Ciechanowa. Rowerzysta zderzył się z autokarem przewożącym dzieci.

Rowerzysta (83 lata) trafił do szpitala.

Troje dzieci skarżyło się na ból głowy, ale nikomu nic poważnego się nie stało.

Rowerzysta wjechał pod autokar

Do wypadku doszło rano ok. 8.30 w miejscowości Zalesie niedaleko Ciechanowa na drodze krajowej nr 60. Z nieustalonych na razie przyczyn 83-letni rowerzysta wyjechał z leśnej drogi wprost pod autokar przewożący dzieci na wycieczkę. Autobusem marki iveco kierował 63-letni mężczyzna.

Pomoc na miejscu

W pojeździe znajdowało się 31 osób, w tym 28 dzieci.

Pasażerowie autobusu zostali przebadani na miejscu przez zespół pogotowia ratunkowego. Okazało się, że na szczęście nikomu nic się nie stało. Natomiast kierujący rowerem trafił do szpitala - powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie asp. Magda Sakowska.

Jak wyjaśniła, autokarem na wycieczkę do Olsztyna podróżowały wraz z opiekunami dzieci ze szkoły podstawowej z miejscowości Gumowo. Po zdarzeniu po wycieczkę przyjechał inny autobus, którym wszyscy wrócili do szkoły - dodała rzeczniczka ciechanowskiej policji.

Droga krajowa nr 60 w miejscowości Zalesie była zablokowana w piątek przez około trzy godziny. W tym czasie dla podróżujących tą trasą wprowadzono objazdy przez miejscowości Huta i Glinojeck.