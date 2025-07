"Ze względów bezpieczeństwa technicy mogli wejść do miejsca gdzie wybuchł pożar dopiero po zakończeniu akcji strażaków. Uszkodzenia są poważne. Zakładamy, że naprawa urządzeń do sterowania ruchem pociągów na południowym odcinku metra potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Potem czeka nas kilka godzin testów - chcemy mieć pewność, że cały system poprawnie zadziała i nic nie zagrozi bezpieczeństwu pasażerów" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Przepraszamy za utrudnienia, te prace niestety muszą potrwać. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze" - dodał Trzaskowski.

Aktualna mapka komunikacji zastępczej / WTP Warszawa / Materiały prasowe

W związku z pożarem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał rano sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Drugie posiedzenie odbędzie się o godzinie 14.

Wstępne ustalenia są takie, że pożar był efektem awarii technicznej. Nic nie wskazuje na działanie z zewnątrz - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Ostatecznie przyczyny nocnej awarii mają zidentyfikować biegli.