Dzisiejsze rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa i Molde FK cieszy się dużym zainteresowaniem w Norwegii. Do stolicy Polski wybiera się spora grupa kibiców, którzy nie kryją zdumienia gościnnością gospodarzy.

Kibice Molde FK na trybunach (zdj. arch.) / Beata Zawadzka / East News

Norwegowie zarezerwowali irlandzki pub na Krakowskim Przedmieściu. Będą się tam zbierać już od godz. 15:00.

"Miasto Warszawa i klub Legia podstawią autobusy bezpośrednio pod pub i zawiozą kibiców na stadion, a po meczu odwiozą z powrotem do pubu" - poinformował klub swoich kibiców.



"Szybki i wygodny transport na stadion i z powrotem i to w dodatku bezpłatnie to szczególnie miły i gościnny ukłon gospodarzy w stosunku do kibiców, którzy mogą być zdezorientowani w obcym mieście. W Norwegii taka sytuacja jeszcze nigdy się nie wydarzyła i raczej nie wydarzy" - skomentowały wychodzące w Molde regionalne media.

Pierwszy mecz przed tygodniem wygrał Molde FK 3:2.

Poprzedni mecz z Legią był otwarty i pełen zwrotów akcji. Przez długi czas graliśmy bardzo dobrze i musimy to kontynuować. Można było jednak uniknąć sytuacji, po których straciliśmy dwa gole. Tak naprawdę detale sprawiły, że nie zdobyliśmy więcej bramek w pierwszym meczu - ocenił trener Norwegów Per-Mathias Hogmo.

Zwycięzca dwumeczu Legia - Molde w ćwierćfinale zmierzy się z londyńską Chelsea lub FC Kopenhaga.

Możliwość zagrania w ćwierćfinale europejskiego pucharu to wielka szansa dla klubu. Niewiele drużyn awansuje do tej fazy rozgrywek. Chcemy wykorzystać tę sytuację - zapewnił Hogmo.