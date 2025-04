Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku ze Świętami Wielkanocnymi. W dniach od 17 do 22 kwietnia pasażerowie muszą przygotować się na modyfikacje w rozkładach jazdy oraz trasach autobusów, tramwajów i metra.

Metro pojedzie rzadziej niż zwykle.

Autobusy i tramwaje będą kursować według specjalnych rozkładów.

Część linii autobusowych i tramwajowych zostanie zawieszona lub skrócona.

W Wielką Sobotę uruchomiona zostanie specjalna linia na Cmentarz Północny.

Autobusy nocne pojadą według weekendowego rozkładu.

Zmiany w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę

17 kwietnia (Wielki Czwartek), 18 kwietnia (Wielki Piątek) oraz 22 kwietnia (wtorek) zmniejszona zostanie częstotliwość kursowania metra. Na linii M1 do 2 min. 50 sek. a na linii M2 do 3 minut 30 sek.

Wprowadzony zostaje specjalny rozkład jazdy dla autobusów linii: 130, 209, 509, 523.

Zmienione zostają trasy linii 134 (trasa zmieniona, obowiązująca podstawowo w niedziele i dni świąteczne), 192 (trasa skrócona, obowiązująca podstawowo w niedziele i dni świąteczne), 326 (trasa skrócona). Linia 326 będzie kursowała wyłącznie w godzinach szczytu. W piątek i wtorek trasą skróconą pojadą autobusy linii 401.

Zawieszone zostaną kursy szkolne dla linii: 114, 121, 142, 150, 152, 211 a podjazdy szkolne dla 110, 164, 198 i 201.

Na ulice nie wyjadą autobusy linii: 256, 263, 320, 332, 340, 356, 809, 815 i E-2.

W Wielką Sobotę 19 kwietnia uruchomiona zostanie linia C40 kursująca z Młocin do Cmentarza Północnego.

Wprowadzony zostaje specjalny rozkład jazdy dla linii 130 i 193.

Autobusy linii 192 zostaną skierowanie na trasę, którą kursują w niedziele, a linii 250 - w godzinach 9-16 będą podjeżdżały pod bramę zachodnią Cmentarza Północnego.

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 196, 256, 263.

Co czeka nas w niedzielę i poniedziałek?

20-21 kwietnia (Święta Wielkanocne - niedziela-poniedziałek) częstotliwość kursowania metra w godzinach 5-6 wyniesie co ok. 10 min.

Linia M1, w godzinach 6-10 będzie kursowało co ok. 7 min.; w godzinach 10-19.30 co ok. 6 min. 30 sek. a w godzinach 19.30-23 co ok. 7 min.

Linia M2 kursowała będzie według świątecznego rozkładu jazdy.

W godzinach 23-0.30 częstotliwość kursowania wyniesie co ok. 10 min. Po godzinie 0.30 w noc 20/21 kwietnia (niedziela/poniedziałek) uruchomione zostają kursy nocne.

Tramwaje będą jeździły rzadziej - te kursujące co 7,5 minuty będą jeździć co 10 min., a te jeżdżące co 15 min na przystanki podjeżdżać będą co do 20 min. Jedynym wyjątkiem będzie linia 33, która ma kursować z częstotliwością co 20 min. Zawieszone zostanie kursowanie linii 13, 14 i 18.

Wszystkie autobusy linii dziennych (w tym lokalne typu Lxx) będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Natomiast linie nocne - w noc z 20 na 21 kwietnia - wg nocnego weekendowego rozkładu jazdy, a w noc z 21 na 22 kwietnia - wg nocnego niedzielnego rozkładu jazdy.

Wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy linii: 106, 112, 122, 130, 133, 136, 139, 141, 152, 153, 163, 165, 170, 172, 177, 189, 194, 212, 217, 239, 523, 527

Zmienione zostaną trasy linii: 120, 131, 134, 143, 154, 164, 194, 202, 218, 518, 521.

Zawieszone zostanie kursowanie linii: 102, 107, 117, 118, 125, 126, 129, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, Z17.