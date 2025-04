Warszawski ratusz zwiększa liczbę mobilnych punktów odbioru odpadów. Z 42 do 70 wzrośnie liczba miejsc, w których mieszkańcy stolicy będą mogli pozbyć się nie tylko niechcianych tekstyliów, ale również elektrośmieci i innych odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych / Tomasz Gzell / PAP

To odpowiedź na rosnące potrzeby i apel radnej "Miasto Jest Nasze", Marty Szczepańskiej, która zwróciła uwagę na problem mieszania się różnych rodzajów odpadów i konieczność zwiększenia dostępności punktów odbioru.

"W efekcie dochodzi do mieszania się elektrośmieci oraz materiałów łatwopalnych z tekstyliami, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i pracowników obsługujących punkty. Już widać konieczność zwiększenia ilości punktów oraz częstotliwości ich pojawiania się w wyznaczonych lokalizacjach, aby ułatwić odbiór tekstyliów osobom o obniżonej mobilności" - napisała.

Od początku roku, zgodnie z nowymi przepisami, gminy mają obowiązek przyjmować od mieszkańców zużyte tekstylia. W Warszawie do tej pory można było je oddawać w czterech stacjonarnych punktach oraz w 42 mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK).

Rzecznik stołecznego ratusza, Monika Beuth, w rozmowie z PAP zapewniła, że problem jest rozpoznany i miasto pracuje nad jego rozwiązaniem. MPSZOK-i mogą przyjąć różne rodzaje odpadów, ale jeśli mieszanie się frakcji będzie się utrzymywać, rozważymy wyłączenie z nich elektrośmieci. Mamy osobne auta, które zbierają zużyty sprzęt - firmy Elektroeko. Po każdym w jednej dzielnicy w soboty - przekazała Beuth. Dodała również, że po rozmowach z dzielnicami podjęto decyzję o zwiększeniu liczby mobilnych punktów odbioru do 70.

Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2025 roku, zobowiązują mieszkańców do dostarczania zużytych tekstyliów do wyznaczonych punktów, zamiast wyrzucania ich do kontenerów z odpadami zmieszanymi.