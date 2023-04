W sobotę, 22 kwietnia, po godz. 15 dla ruchu zostanie otwarty północny odcinek ul. Kondratowicza między Chodecką a Łabiszyńską. Odtąd stała organizacja ruchu będzie już obowiązywała na całej długości wyremontowanej Kondratowicza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na tę decyzję czekali mieszkańcy Targówka. Do tej pory kierowcy mogli jeździć obiema jezdniami ul. Kondratowicza na odcinku od Chodeckiej do św. Wincentego oraz między Łabiszyńską a Chodecką w stronę Szpitala Bródnowskiego. W sobotę otwarty zostanie brakujący odcinek między Chodecką a Łabiszyńską - na północnej jezdni ulicy. Na swoje nowe, stałe trasy skierowane zostaną autobusy linii 112, 126, 169, 212 oraz N02.



Drogowcy deklarują, że wszystkie prace na ulicy Kondratowicza zakończą się planowo, czyli przed wakacjami. Do tego czasu uzupełnione zostaną ostatnie fragmenty nowego chodnika, ułożona nawierzchnia na dalszych odcinkach dróg rowerowych (które powstały po obu stronach drogi), a także posadzone wszystkie rośliny. Równolegle z pracami wykończeniowymi naprawione zostaną również wszystkie niedociągnięcia i zgłoszone przez mieszkańców usterki.

Zmiany organizacji ruchu na ul. Św. Wincentego

Otwarcie ulicy Kondratowicza spowoduje też zmianę organizacji ruchu na ul. Św. Wincentego. W przyszłym tygodniu ulica zostanie udostępniona dla ruchu bez przeszkód w weekendy, a w dni robocze dotychczasowe ograniczenia będą obowiązywały w godzinach 7-19. "Wymiana znaków potrwa kilka dni" - zaznaczyli drogowcy.



Od soboty, 22 kwietnia, od około godz. 15. autobusy linii 169 z ulicy św. Wincentego zaczną skręcać w Kondratowicza i jeździć prosto aż do ul. Łabiszyńskiej i dalej Łojewską, Chodecką do pętli Bródno-Podgrodzie. W stronę Dworca Wschodniego trasa nie zmieni się.



Linia N02, od początku kursowania w nocy z 22 na 23 kwietnia, w stronę Metra Młociny, pomiędzy ulicami św. Wincentego a Bazyliańską, będą kursowały cały czas prosto ulicą Kondratowicza. W drodze na Marysin trasa nie ulegnie zmianie.



Od niedzieli, 23 kwietnia, od początku kursowania zmienią się trasy kolejnych trzech linii. Autobusy 112, 126 i 212 jadąc w stronę pętli CH Marki oraz CH Targówek pojadą Chodecką, prosto Kondratowicza i dalej św. Wincentego, i Głębocką. Wracając, odpowiednio na Karolin, Tarchomin oraz pl. Hallera, autobusy będą kursowały bez zmian.



W sobotę po południu wznowione zostanie funkcjonowanie przystanku Szpital Bródnowski 01, w skorygowanej lokalizacji, w zatoce przy ulicy Kondratowicza za skrzyżowaniem z ulicą Chodecką w kierunku ulicy Łabiszyńskiej. Natomiast od niedzieli uruchomiony zostanie przystanek Metro Kondratowicza 06 - na ul. św. Wincentego, za skrzyżowaniem z ul. Kondratowicza w kierunku Głębockiej. Zlikwidowany zostanie tymczasowy przystanek Metro Kondratowicza 56. Po zakończeniu wszystkich prac, uruchomione zostaną także nowe przystanki przy ulicy Kondratowicza, w sąsiedztwie Rohatyńskiej