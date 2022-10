W związku z frezowaniem zachodniej jezdni ul. Radzymińskiej w Warszawie odcinek pomiędzy ul. Jórskiego a Trocką będzie zwężany do jednego pasa nocami i do dwóch pasów w ciągu dnia. Z kolei z powodu budowy ekranu dźwiękochłonnego na ul. Świerszcza (naprzeciwko ul. Cienistej) jezdnia w tym miejscu zostanie zwężona do jednego pasa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Ruszają prace na Targówku i we Włochach. Warszawscy drogowcy rozpoczęli remont zachodniej jezdni ul. Radzymińskiej pomiędzy ul. Jórskiego a Trocką w ubiegłym tygodniu. Niestety z powodu awarii sprzętu musieli przerwać prace. Dwie organizacje ruchu Frezowanie ruszy ponownie w środę, 26 października, o godz. 22 i zakończy się w piątek, 28 października, do godz. 6. Na czas prac będą obowiązywały dwie organizacje ruchu: nocna (w godz. 22-4)

i dzienna (w godz. 4-22). Na remontowanym odcinku ulicy zamknięty zostanie przejazd dla rowerzystów przez ul. Radzymińską, a przejście dla pieszych udostępniane będzie podczas przerw w pracach. Obowiązywać też zacznie zakaz zatrzymywania. Zobacz również: Piratka drogowa za kierownicą miejskiego autobusu Organizacja ruchu w godzinach 22-4 W godzinach 22-4 jezdnia ul. Radzymińskiej w stronę centrum zostanie zwężona do jednego pasa ruchu. Wygrodzone zostaną prawy i środkowy pas. Na skrzyżowaniu z ul. Jórskiego kierowcy będą mogli z prawego pasa skręcić w prawo lub pojechać prosto z pasa lewego. Środkowy pas zostanie zamknięty przed samym skrzyżowaniem. Od kanału Bródnowskiego na prawym pasie przestanie obowiązywać buspas. Natomiast jadący w stronę granicy Warszawy, na wysokości ul. Jórskiego, nie będą mieli możliwości zawrócić w stronę Wisły. Z kolei na ul. Rozwadowskiego zamknięty zostanie skrajny lewoskręt w zwężoną Radzymińską. Ulica Fantazyjna nie będzie połączona z ul. Radzymińską. Wyjazd z drogi do posesji na ul. Fantazyjną możliwy będzie wyłącznie w lewo. Zobacz również: Nowy taryfikator. Sprawdź, co się zmienia w prawie drogowym Organizacja ruchu w godzinach 4-22 W godzinach 4-22 remontowany fragment jezdni Radzymińskiej zwężony będzie do dwóch pasów ruchu. Zamknięty będzie wyłącznie prawy pas w stronę centrum. Przed skrzyżowaniem z ul. Jórskiego kierowcy skorzystają z całej szerokości jezdni. Skrajny lewoskręt z Rozwadowskiego w Radzymińską nadal pozostanie zamknięty, a skrzyżowanie z ul. Fantazyjną będzie otwarte dla ruchu. Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku Jórskiego 01. W jego miejsce zostaną uruchomione przystanki zastępcze. Zobacz również: Problemy z solą drogową. Co nas czeka zimą?

​Łabędź przechadzał się po Drogowej Trasie Średnicowej Ulica Świerszcza - utrudnienia w ruchu drogowym Od środy, 26 października, od godz. 22 na około trzy tygodnie ulica Świerszcza na wylocie ul. Cienistej zostanie zwężona do jednego pasa. Na długości około 25 metrów wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Od strony torów budowany będzie ekran akustyczny. Wykonawca będzie pracował na terenach kolejowych, a zwężona jezdnia posłuży do zaparkowania sprzętu budowlanego. Większość utrudnień ma występować w godzinach nocnych tj. 22-6. W ciągu dnia, w miarę możliwości, wykonawca będzie przywracał ruch dwukierunkowy. Prace potrwają do połowy listopada. Zobacz również: Od dzisiaj dużo zmian na ulicach Warszawy

