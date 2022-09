Nowy tydzień przynosi dużo zmian na ulicach Warszawy. Zebraliśmy najważniejsze informacje dla kierowców w stolicy.

W poniedziałek, 12 września, rozpocznie się remont ul. Jarzębskiego. Jest to kolejna ulica, która przejdzie przemianę pod okiem Zarządu Dróg Miejskich. W pierwszym etapie drogowcy zajmą chodniki po zachodniej stronie. W czasie tych robót jezdnia zostanie nieznacznie zwężona.

Ulica Jarzębskiego łączy Piaski ze Starymi Bielanami, prowadzi bezpośrednio do Urzędu Dzielnicy Bielany. Aby poprawić bezpieczeństwo, trzy lata temu między jezdniami ul. Jarzębskiego drogowcy zamontowali wyspy z prefabrykatów. Chodziło o uniemożliwienie kierowcom wyprzedzania w rejonie przejść dla pieszych. Natomiast jesienią 2020 roku, w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, ulica zyskała nowe latarnie.

W tym roku przyszła pora na wymianę chodników, wyłożenie zjazdów do garaży i na osiedlowe parkingi nową kostką oraz wymianę azyli dla pieszych. Budowniczowie ulicy pozostawią zatokę parkingową na wysokości budynku urzędu dzielnicy i znajdujące się obok dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Zmiany na Człuchowskiej

Przez półtora miesiąca, zaczynając od poniedziałku, 12 września, ciepłownicy będą pracować na ul. Człuchowskiej. Na czas prac zamkną jej południową jezdnię pomiędzy ul. Drzeworytników a Świetlików. Kierowcy w obu kierunkach będą jeździli północną nitką.

W związku z przebudową sieci ciepłowniczej w poniedziałek, 12 września, o godz. 8.00 na ul. Człuchowskiej zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Woli na odcinku od ul. Drzeworytników do Świetlików. Kierowcy zostaną przekierowani na drugą jezdnię. Jadący w kierunku Powstańców Śląskich przejadą na jezdnię północną („pod prąd”) u zbiegu ul. Człuchowskiej z Drzeworytników i Raginisa.

Z prawego pasa jezdni południowej będzie można wyłącznie skręcić w prawo w Drzeworytników, z drugiego – jechać prosto. Na skrzyżowaniu obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z Człuchowskiej w Raginisa.

Pomiędzy skrzyżowaniami z Drzeworytników i Świetlików ruch odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Człuchowskiej – po jednym pasie w każdą stronę. Kierowcy jadący na Wolę, wrócą na swoją (południową) jezdnię na skrzyżowaniu z ul. Świetlików. Tu obowiązywać ich będzie zakaz skrętu z Człuchowskiej w lewo. Taki sam zakaz drogowcy ustawią dla jadących z drugiego kierunku.

Prace potrwają do piątku, 21 października.

Nocne zmiany na Puławskiej

Od poniedziałku do piątku, od 12 do 16 września, warszawscy drogowcy będą remontować zachodnią jezdnię ul. Puławskiej między ulicami Poleczki a Samsonowską. Odcinek ten będzie wygradzany nocami. W ciągu dnia kierowcy do dyspozycji będą mieli całą szerokość jezdni.

Prace na jezdni w stronę Piaseczna prowadzone będą w dwóch etapach. W każdym roboty budowlane prowadzone będą w godzinach 21.00-4.00, żeby w ciągu dnia zminimalizować utrudnienia dla użytkowników drogi. Do prac dopasowane zostaną programy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Puławskiej i Poleczki.

Pierwszy etap robót rozpocznie się w poniedziałek, 12 września, o godz. 21.00 i obejmie wymianę nawierzchni na prawym pasie ul. Puławskiej od ul. Poleczki do Samsonowskiej.

Jadący prawym pasem w stronę ul. F. Płaskowickiej, tak jak dotychczas, skręcą z niego w prawo w ul. Poleczki. Muszą jednak uważać, bo relacja na wprost na tym pasie zostanie zamknięta. Na ul. Poleczki drogowcy wygrodzą prawoskręt, a na przylegającym do niego pasie zlikwidują strzałkę wskazującą kierunek jazdy prosto. Tym samym, z tego pasa dopuszczony zostanie skręt w prawo w ul. Puławską.

Na samej ul. Puławskiej wygrodzone zostaną dwa prawe pasy od skrzyżowania z Poleczki do ul. Samsonowskiej. Przejazd będzie możliwy dwoma pozostałymi. Na całej długości placu budowy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez remontowaną jezdnię dostępne będą w przerwach technologicznych.