Nowy sezon dla koszykarzy z Legii Warszawa w Energa Basket Lidze rozpocznie się 22 września. Wicemistrzowie Polski nagrali nietypowe zaproszenie na swój najbliższy mecz.

Wideo youtube

Emocje, które pobudzą każdego! - to hasło jest motywem przewodnim nagrania przygotowanego przez stołeczny klub.

"Postawiliśmy na emocje, nawet skrajne"

Takie miejsca mają swój klimat. To świetny pomysł, by miejscem akcji filmu promocyjnego było prosektorium, jest w tym i dowcip i pomysł. Cieszę się, że zaproponowano mi rolę w tym filmie. Jestem fanem sportu, kibicuję koszykarzom Legii, aktualnym wicemistrzom Polski i trzymam kciuki za mistrzostwo. Na pewno wybiorę się na mecz, by poczuć tę wyjątkową atmosferę - powiedział Wojciech Machnicki, aktor filmowy i teatralny, odtwórca roli profesora w filmie Legii Warszawa.

Jak mówi Marcin Gacoń, marketing manager sekcji koszykówki Legii Warszawa, "byliśmy już w teatrze, były też spadające z nieba piłki, tym razem nasz film promujący nowy sezon nagrywaliśmy w nietypowym miejscu, jakim jest prosektorium mieszczące się w na terenie Uniwersytetu Medycznego w Warszawie".

Postawiliśmy na emocje, nawet skrajne emocje, bo tak należy określić ożywanie nieboszczyka na wieść o nowym sezonie. Wielkie emocje przeżywaliśmy w minionych rozgrywkach, w którym zagraliśmy w finale, mamy nadzieję, że wielkie rzeczy będą dziać się także w sezonie 2022/23 - wyjaśnia Marcin Gacoń.

Pierwsze mecze w nowym sezonie

Sezon 2022/23 startuje za kilka dni. 22 września, w I kolejce Energa Basket Ligi podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego zagrają na wyjeździe z Rawlplug Sokołem Łańcut, a 29 października w hali Torwar podejmą WKS Śląsk Wrocław.

Inauguracja fazy grupowej Ligi Mistrzów również nastąpi w największej w stolicy hali sportowej - w poniedziałek, 3 października, legioniści zmierzą się z mistrzem Izraela, Hapoelem Holon.



Legia Warszawa to męski klub koszykarski założony w 1929 r. jako sekcja koszykarska wielosekcyjnego Wojskowego Klubu Sportowego Legia Warszawa. Czołowa polska drużyna lat 50. i 60. XX wieku. W tym czasie, Legia aż 13 razy stanęła na podium mistrzostw Polski.