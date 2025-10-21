Dłużej od dzisiaj trwa dojazd do stolicy Warszawską Koleją Dojazdową. Powodem jest rozpoczęta we wtorek rano wymiana szyn. Całkowicie wyłączona jest część torów oraz stacja w mazowieckim Komorowie.

Pociąg WKD. / PAP/Marcin Obara / PAP

Na trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej są utrudnienia - pociągi kursują tylko do Pruszkowa WKD od strony Warszawy oraz do Nowej Wsi Warszawskiej od strony Grodziska i Podkowy Leśnej.

Utrudnienia wynikają z remontu torowiska i rozjazdów w okolicach Komorowa.

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że od strony Warszawy pociągi dojadą tylko do przystanku Pruszków WKD, natomiast od strony Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej tylko do przystanku Nowa Wieś Warszawska.

"Ruch pociągów będzie prowadzony dwukierunkowo po każdym z torów. Oznacza to, że z każdego peronu pociągi będą odjeżdżać naprzemiennie w obydwu kierunkach" - informuje przewoźnik.

Pociągi kursują co ok. 40 minut. Przyczyną są prace przy wymianie torowiska i rozjazdów w okolicy Komorowa. Do 30 października stacja jest całkowicie wyłączona z użytkowania.

Komunikację między Pruszkowem a stacją Nowa Wieś Warszawska zapewniają autobusy zastępcze. "Z Nowej Wsi Warszawskiej autobusy wyruszą na dwóch trasach - do Pruszkowa WKD przez Komorów oraz do Pruszkowa pod stację PKP. Na stacji PKP w Pruszkowie umożliwiona będzie przesiadka do pociągów Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej.

"Dobrze mieć ze sobą długopis. W przypadku braku możliwości skasowania biletu w autobusie, pasażerowie muszą sami wpisać datę, godzinę i minutę rozpoczęcia przejazdu na bilecie" - podkreślają przedstawiciele Warszawskiej Kolei Dojazdowej