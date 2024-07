O utrudnieniach w kursowaniu linii metra M1 poinformował w poniedziałkowy poranek Warszawski Transport Publiczny. Pociągi metra nie przejeżdżają przez ścisłe centrum miasta. To ogromny problem dla dojeżdżających do pracy m.in do Śródmieścia. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa.