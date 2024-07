Clintonowie są przekonani, że to najlepszy sposób, aby powstrzymać Donalda Trumpa przed ponownym wejściem do Białego Domu na drugą prezydencką kadencję.

"Przeżyliśmy wiele wzlotów i upadków, ale nic nie martwiło nas bardziej niż zagrożenie, jakie stwarza druga kadencja Trumpa" - czytamy w oświadczeniu.

"Teraz nadszedł czas, aby wesprzeć Kamalę Harris i walczyć" - napisali na platformie X Bill i Hillary Clinton.

Komentarz rzecznika Kremla

Wyniki wyborów w USA, w odróżnieniu od osiągnięcia celów "operacji specjalnej", nie są dla Rosji priorytetem - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w reakcji na wycofanie się Joe Bidena z kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.

Pieskow podkreślił, że do wyboru amerykańskiego przywódcy pozostały jeszcze cztery miesiące. To długi okres, podczas którego wiele może się zmienić. Musimy zachować ostrożność i obserwować, co będzie dalej - dodał.

Pieskow przypomniał także, iż przywódca Rosji Władimir Putin nazwał Bidena bardziej przewidywalnym, a zatem preferowanym kandydatem na prezydenta USA.