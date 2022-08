Pod koniec sierpnia mają ruszyć prace przy budowie nowej trasy tramwajowej do Wilanowa. Pierwsze składy dotrą tam na początku 2024 roku. Mieszkańcy dzielnicy dojadą do centrum w 25 minut. Wzdłuż trasy pojawią się drogi dla rowerów, nowe drzewa i zieleń.

/ UM Warszawa / Materiały prasowe

Inwestycja ma rozpocząć się jeszcze w wakacje, pod koniec sierpnia. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2024 r -informuje warszawski magistrat.

Przejazd tramwajem z Wilanowa do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut. To o wiele krócej niż pokonanie tej samej trasy samochodem – kierowcy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczać na to nawet 45 minut.

Zyskają też mieszkańcy Mokotowa – w tramwaju do Śródmieścia dojadą bez korków.

Podczas budowy trasy do Wilanowa zastosowana zostanie technologia zielonych torów. Tory o łącznej długości ponad 9 km zostaną obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która jest odporna na wyższe temperatury i nie wymaga podlewania.

W sumie posadzone zostaną 624 nowe drzewa: lipy holenderskie i drobnolistne, platany klonolistne, wiśnie piłkowane, klony polne i dęby szypułkowe. Nasadzenia pojawią się przy torach i jezdniach, a także na dziewięciu peronach.

W ramach prac konieczne będzie również wycięcie części istniejących drzew, które kolidują z inwestycją – głównie w pasie oddzielającym jezdnie wzdłuż ul. Sobieskiego.





/ UM Warszawa / Materiały prasowe

Nowa organizacja ruchu

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa oznacza również przebudowę ulic wzdłuż torów.

Kierowcy na dolnym Mokotowie będą mieli do dyspozycji dwa pasy. Trzeci pas, obecnie przeznaczony dla autobusów, zostanie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. L. van Beethovena zastąpiony wspólnym pasem tramwajowo-autobusowym.

Wzdłuż torów powstaną także drogi dla rowerów i nowe chodniki. Zamiast dotychczasowych czterech kładek nad ul. Sobieskiego pojawią się zabezpieczone sygnalizacją świetlną przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów w poziomie jezdni.