Czterech mężczyzn zostało zatrzymanych przez policję w Los Angeles w związku z serią włamań. Wśród ich celów znalazł się dom Brada Pitta, do którego przestępcy mieli wedrzeć się pod nieobecność aktora. Zatrzymania dokonano, gdy grupa próbowała dostać się do kolejnej rezydencji.

Brad Pitt / HENRY NICHOLLS/AFP / East News

Włamanie podczas nieobecności Pitta

Do włamania do domu Brada Pitta doszło 25 czerwca. Jak podaje "Los Angeles Times", aktora nie było w tym czasie w domu.

Złodzieje dostali się do środka przez wybite okno i wynieśli przedmioty należące do gwiazdora. "W tym czasie Pitt był w Londynie, gdzie promował swój najnowszy film 'F1', który wchodził do kin 27 czerwca" - informuje źródło.

Luksusowa posiadłość na celowniku

Dom, do którego włamali się podejrzani, Brad Pitt kupił w kwietniu 2023 roku za 5,5 miliona dolarów. Wcześniej rezydencja należała do Aileen Getty, dziedziczki fortuny Gettych.

Przedstawiciele Pitta nie skomentowali dotąd sprawy zatrzymania podejrzanych.

Zatrzymania i śledztwo

Policja w Los Angeles zatrzymała czterech mężczyzn, gdy próbowali dostać się do kolejnej luksusowej posiadłości. Podejrzani nie przyznali się do winy.

Służby prowadzą śledztwo w sprawie serii włamań do domów znanych osób i zamożnych mieszkańców miasta.

"Oszukana na Brada Pitta"

Nazwisko Brada Pitta pojawiło się niedawno także w innym kontekście kryminalnym. W styczniu media obiegła historia Francuzki, która padła ofiarą internetowego oszusta podającego się za aktora.

53-letnia dekoratorka wnętrz przez ponad rok wierzyła w internetowy romans z gwiazdorem i straciła 830 tysięcy euro.