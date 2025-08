Już tego lata mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję lepiej poznać produkty jednej ze znanych marek na rynku tradycyjnych wyrobów premium. Bacówka Towary Tradycyjne – producent znakomitych wędlin, dań gotowych i pierogów – otwiera dwa firmowe punkty w stolicy. Pierwszy z nich dostępny jest od 16 lipca w Złotych Tarasach, a drugi ruszył 1 sierpnia w Centrum Handlowym Promenada. Otwarciu towarzyszyły specjalne atrakcje, w tym degustacje przekąsek przygotowanych przez szefa kuchni Tomasza Zająca. W pierwszych dniach funkcjonowania stoiska klienci mogą liczyć również na promocje cenowe na zakupy oraz słodkie niespodzianki.

Marka, która wraca do źródeł

Bacówka to nie tylko sieć sklepów, ale przede wszystkim producent - i to producent, który od ponad dwóch dekad stawia na jakość, prosty skład i lokalne pochodzenie surowców. Jego masarnia i kuchnia znajdują w Rajbrocie, niewielkiej małopolskiej miejscowości, gdzie od lat powstają flagowe produkty Bacówki: tradycyjne wędliny, ręcznie lepione pierogi z owocami czy gotowe dania inspirowane polską kuchnią.

Wyjątkowe przepisy marki to owoc współpracy technologów z szefem kuchni, który doświadczenie zdobywał w krakowskich restauracjach. Efekt? Tradycyjne smaki w nowoczesnej, wygodnej formie - idealne zarówno na szybki obiad, jak i rodzinny weekend za miastem.



/ Materiały prasowe

Weekendowe otwarcie pełne smaków

W weekend otwarcia klienci nowego punktu w Promenadzie mogli skosztować produktów Bacówki w ramach bezpłatnych degustacji. Za kulinarną stronę wydarzenia odpowiadał Tomasz Zając - kucharz z ponad 20-letnim stażem. Wśród niespodzianek przewidzianych dla klientów w sierpniu planowane są też rabaty na zakupy oraz specjalne poczęstunki dla pierwszych odwiedzających. To świetna okazja, aby skosztować czegoś nowego - albo po prostu przypomnieć sobie ulubione smaki z dzieciństwa.

/ Materiały prasowe

Wędliny, które pachną ogniem

Lato to czas wyjazdów, pikników i spotkań na świeżym powietrzu. Dobrze się więc składa, że asortyment Bacówki skomponowany jest idealnie pod wakacyjne wyprawy. Kabanosy, wędliny w słoikach czy poręczne przekąski łatwo zabierzesz ze sobą w drogę, co pozwoli Ci cieszyć się ich autentycznym, naturalnym smakiem, gdziekolwiek jesteś. Dzięki temu nawet w trakcie aktywnego wypoczynku możesz zjeść jak w domu.

/ Materiały prasowe

Oferta Bacówki obfituje w kultowe potrawy, które cieszą się popularnością w całej Polsce. Znajdziesz wśród nich takie przysmaki jak między innymi:

● kiełbasa swoja z Rajbrotu - wędzona na żywym ogniu, na leszczynowych laskach,

● szynka lipnicka - peklowana z dodatkiem naturalnego soku jabłkowego,

● ręcznie lepione pierogi - przyrządzane na bazie świeżych jaj i gotowe do podania - wystarczy podgrzać,

● zupa pomidorowa - gotowana na rosole, z delikatnymi kluskami z lanego ciasta,

● kiełbasy i mięsa na grilla - rozmaite wyroby przygotowywane z myślą o ucztach na świeżym powietrzu.

Miłośnicy tradycyjnych smaków zainteresują się też kiełbasą krakowską i kiełbasianką z Rajbrotu - obie sprzedawane są w poręcznych słoikach.

W letnim menu nie powinno zabraknąć ponadto kabanosów z dziczyzną - idealnych na wakacyjne wyjazdy, piesze wycieczki czy piknik nad jeziorem. Produkty Bacówki świetnie wpisują się w rytm lata - są proste, a jednocześnie dobrze przyprawione i łatwe do spakowania.



/ Materiały prasowe

Dobre produkty dostępne na co dzień

Mimo że Bacówka nawiązuje do sprawdzonych receptur i tradycyjnych sposobów przyrządzania potraw, to jej oferta jest w pełni dostosowana do potrzeb dzisiejszego konsumenta. Gotowe dania o dobrym składzie, przetwory z owocowe z niską zawartością cukru, polskie miody z leśnej pasieki wędrownej oraz możliwość szybkich zakupów w nowoczesnych punktach handlowych to połączenie, które trafia w gusta osób ceniących sobie jakość - także w codziennym pośpiechu.

Otwarcie sklepów w Warszawie jest kolejnym krokiem w rozwoju Bacówki, która niezmiennie stawia na lokalność, partnerską współpracę z małymi dostawcami i brak kompromisów w kwestii smaku oraz jakości. Udowadnia, że dobre jedzenie wcale nie musi być uciążliwe - wręcz przeciwnie, może być praktyczne, szybkie i bliskie współczesnemu stylowi życia.

/ Materiały prasowe