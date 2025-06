To będzie trudny weekend dla kierowców w Warszawie. W sobotę ulicami stolicy przejdzie Parada Syrenek, a na Wiśle rozpoczną się Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy. W niedzielę z kolei odbędzie się między innymi Bieg Ursynowa. To oznacza zmiany w organizacji ruchu i zamknięte ulice. Sprawdź, które miejsca w Warszawie lepiej omijać.

W Warszawie w weekend odbędzie sie sporo wydarzeń, które mogą spowodować utrudnienia dla kierowców / Shutterstock

W weekend 7-8 czerwca może być trudno poruszać po stolicy.

W sobotę ulicami miasta przejdzie Parada Syrenek, a na Wiśle rozpoczną się Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy. Na swoje święta zapraszają także Białołęka i Rembertów. Odbędzie się też Bieg Ursynowa.

Kierowcy powinni omijać te miejsca

Jak informuje reporter RMF FM, kierowcy powinni omijać okolice Ronda de Gaulle'a w Śródmieściu - tam rozpocznie się Parada Syrenki.

Przez Trakt Królewski przejdzie kolorowy pochód 20 syrenek. Wydarzenie rozpocznie się o 13.00 na Nowym Świecie, skąd ruszy w stronę placu Zamkowego. Kierowcy mogą mieć problem z przejazdem w tych okolicach.

Dużo gorzej będzie w niedzielę. Wtedy stolica zamieni się w raj dla biegaczy, ale utrapienie dla zmotoryzowanych.

W niedzielę odbędzie się Bieg Ursynowa. Aleja Komisji Edukacji Narodowej będzie wyłączona z ruchu od godziny 8 do 11:30.

Z Zalewu Zegrzyńskiego wyruszą z kolei triathloniści.

Do Warszawy zawodnicy wjadą ulicą Płochocińską, potem Modlińską, aleją Kuklińskiego, przez most Skłodowskiej-Curie - i Wisłostradą do mostu Poniatowskiego.

Kierowcy tamtędy nie przejadą. Autobusy pojadą objazdami.