Putin spotka się z Xi Jinpingiem

Pierwsze dwa dni z czterodniowej podróży Putina do Chin będą poświęcone szczytowi Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Następnie rosyjski przywódca uda się do Pekinu, gdzie odbędzie rozmowy z Xi Jinpingiem. W stolicy Chin weźmie także udział 3 września w paradzie wojskowej na placu Tiananmen, która ma upamiętnić zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii.

Według Uszakowa Putin na paradzie ma być "głównym gościem" i będzie siedział po prawej stronie Xi. Lewa strona została przeznaczona dla przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

Podczas trwającej 70 minut defilady z okazji 80. rocznicy "zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej przeciwko Japońskiej Agresji w Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej" ulicami Pekinu przemaszeruje ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych. Chińska armia zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt, jak myśliwce, systemy obrony przeciwrakietowej i broń hipersoniczną.

Uszakow poinformował również, że Putin w Chinach odbędzie szereg spotkań dwustronnych z przywódcami innych krajów, którzy będą tam obecni. Wśród nich jest premier Indii Narendra Modi, prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Nie jest jeszcze potwierdzone spotkanie Putina z Kimem, ale trwają starania o zorganizowanie takiej rozmowy - zapewnił Uszakow.

Skład rosyjskiej delegacji

W skład rosyjskiej delegacji wejdzie dwóch członków rosyjskiego rządu - minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i minister obrony Andriej Biełousow, a także prezes Banku Centralnego Elwira Nabiulina, prezes Gazpromu Aleksiej Miller oraz szefowie największych rosyjskich banków i firm. Będzie też Uszakow.

Przedstawiając plan wizyty Putina z Chinach, Uszakow zakomunikował też, że rosyjskie gigant energetyczny Gazprom podpisze "ważną" umowę z chińską korporacją CNPC. Szczegółów jednak nie podał.

Reuters przypomina, że Rosja jest zainteresowana zwiększeniem eksportu ropy naftowej i gazu do Azji po utracie dostępu do większości rynków europejskich z powodu zachodnich sankcji w odpowiedzi na atak na Ukrainę.

Zdaniem Reutersa Chiny chciałyby kupować więcej rosyjskiego gazu za pośrednictwem istniejącego rurociągu Siła Syberii 1, który połączył Syberię z Chinami w 2019 roku. Rozmowy między Moskwą a Pekinem w sprawie budowy drugiej nitki rurociągu do tej pory nie przyniosły efektu.

W ciągu ostatnich trzech lat, od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę, doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. współpracy wojskowej. Komunistyczne władze Chin deklarują neutralną postawę wobec wojny, jednocześnie nie potępiły rosyjskiej agresji.