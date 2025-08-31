Władimir Putin w Chinach. Rosyjski przywódca przybył w niedzielę do Tiencinu, gdzie odbędzie się dwudniowy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) z udziałem przedstawicieli ponad 20 krajów. 3 września w stolicy Chin Putin weźmie udział w paradzie wojskowej na placu Tiananmen.
O przybyciu Władimira Putina, który został powitany na czerwonym dywanie, poinformowały rosyjskie i chińskie media. Cytowana przez agencję Reutera chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV oceniła, że stosunki między Chinami a Rosją są "najlepsze w historii".
Reuters przypomniał, że przed wizytą Putin ostro skrytykował zachodnie sankcje w wywiadzie dla chińskiej agencji informacyjnej Xinhua twierdząc, że Moskwa i Pekin wspólnie sprzeciwiają się "dyskryminacyjnym" sankcjom w handlu światowym.
W dwudniowym szczycie SzOW wezmą udział przedstawiciele ponad 20 krajów, w tym premier Indii Narendra Modi, oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
Założona w 2001 r. w Szanghaju przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan, SzOW wyewoluowała z "Szóstki Szanghajskiej" do organizacji transregionalnej. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, a także dwa państwa z statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu.