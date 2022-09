Na lotnisku Warszawa-Babice od miesiąca obowiązuje zakaz lotów dla szybowców. Teraz został przedłużony o kolejne 30 dni. Tej sytuacji nie rozumieją władze Aeroklubu Warszawskiego, który od lat prowadzi tam szkolenia szybowników.

Na lotnisku Warszawa-Babice od miesiąca obowiązuje zakaz lotów dla szybowców / Anna Zakrzewska / RMF FM

Kolejny zakaz

Pod koniec lipca dla lotniska została wydana depesza NOTAM - to komunikat dla pilotów i służb lotniskowych z kluczowymi informacjami niezbędnymi do bezpiecznego przeprowadzania operacji lotniczych. Dotyczyła ona zakazu lotów szybowcowych od 29 lipca do 31 sierpnia 2022 roku. Już wtedy decyzja ta spotkała się z niezrozumieniem ze strony władz aeroklubu. Teraz pojawiła się kolejna taka depesza, która przedłużyła zakaz do końca września.

Oficjalnie usłyszeliśmy, że jest to podyktowane warunkami bezpieczeństwa, czego zupełnie nie rozumiemy. Rozmawialiśmy o tym z Centrum Usług Logistycznych, które nie umie nam tego wytłumaczyć. Tak samo rozmawialiśmy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, wystosowaliśmy nawet oficjalne pismo. ULC stwierdził że nie widzi przeszkód, by kontynuować działalność. Ale jak wiadomo, jest to tak naprawdę autonomiczna decyzja zarządzającego lotniskiem, by wprowadzić taki zakaz - mówi Tomasz Witkowski, dyrektor Aeroklubu Warszawskiego.

Wstrzymane szkolenia

Ta sytuacja wpływa bezpośrednio na działalność Aeroklubu Warszawskiego, który od kilkudziesięciu lat ma bazę przy Lotnisku Warszawa-Babice. To tam prowadzone są szkolenia szybowcowe. Od miesiąca ćwiczenia praktyczne pozostają wstrzymane.

W aeroklubie szkolą się nie tylko amatorzy, ale też zawodowcy. Sezon na loty szybowcowe trwa od maja do września. To bardzo krótki czas. Wyjęcie z niego nawet 1 miesiąca jest dla nas ogromną stratą. Kompletnie nie rozumiem tej sytuacji. Latam tu od 1998 roku. Trenowałem tu wiele razy i nigdy nie spotkało się z taką sytuacją. Nie wiem co stoi za taką decyzją, ale niestety Aeroklub Warszawski który niedługo będzie obchodzić stulecie swojej działalności, został bardzo pokrzywdzony - mówi Maciej Pospieszyński, polski pilot szybowcowy i samolotowy, dwukrotny mistrz świata akrobacji szybowcowej w kategorii Unlimited.

Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z Centrum Usług Logistycznych. Do czasu publikacji tego artykułu nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na zadane pytania.