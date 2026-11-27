RMF24

„Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia” - poinformował w piątek w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odniósł się w ten sposób do orzeczenia sądu uchylającego decyzję ratusza o nieprzedłużeniu zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

O planowanym zażaleniu Rafał Trzaskowski poinformował w serwisie X.

„Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie” - napisał.

Zgody na zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym stołeczny ratusz nie przedłużył we środę. Oznaczałoby to, że zgromadzenie może trwać tylko do 30 listopada.

Sąd uchylił decyzję warszawskiego ratusza

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił uwzględnić odwołanie organizatora i uchylić decyzję prezydenta Warszawy w sprawie odmowy przedłużenia zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek argumentowała decyzję, odnosząc się m.in. do kwestionowania przez ratusz terminu złożenia zawiadomienia o przedłużeniu zgromadzenia, że taki wniosek należy odnosić do pierwszego dnia planowanego posiedzenia i ten wymóg został spełniony.

Według ratusza organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Wniosek został zgłoszony 10 listopada dla zgromadzenia planowanego do 5 stycznia. „Zgodnie z przepisem Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia” – napisał ratusz, dodając, że zawiadomienie o zgromadzeniu, obejmujące okres po 10 grudnia, jest więc przedwczesne.

Przesłanek nie udało się spełnić

Sędzia Bonkowska-Kubek stwierdziła również, że stwierdzenia władz Warszawy „nie dawały podstaw do przyjęcia, że odbycie zgromadzenia narusza zasady organizowania zgromadzeń oraz może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach”.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w ocenie sądu w decyzji prezydent Warszawy w żaden sposób nie wskazał zaistnienia przesłanek, o których mowa w artykule 14 punkt 1 ustawy o zgromadzeniach (dot. m.in. naruszenia wolności pokojowego gromadzenia się - red.). Natomiast odnośnie do artykułu 14 punkt 2 ustawy, zgodnie z tym przepisem organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach - powiedziała sędzia.

Zaznaczyła, że przesłanki te „muszą mieć miejsce w dniu wydawania decyzji o zakazie, a w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego okoliczności te muszą być bardzo prawdopodobne”. Podkreśliła, że w ocenie sądu przesłanek tych nie udało się spełnić.

Ratusz nie zweryfikował skarg

Sędzia odniosła się też do argumentów ratusza, który przytaczał skargi mieszkańców i opinie służb ratunkowych, które wydały negatywną opinię, argumentując to brakiem możliwości przejazdu zablokowaną Aleją Szucha, przy której jest Trybunał Konstytucyjny.

Sędzia Bonkowska-Kubek oceniła, że ratusz nie zweryfikował skarg mieszkańców i nie chciał podjąć współpracy z organizatorem zgromadzenia. Poruszyła też kwestię handlu na terenie zgromadzenia.

Należy wskazać, że prawo reguluje sankcje dotyczące zakłócania zarówno porządku publicznego, jak i te dotyczące handlu w niedozwolonych miejscach. Nie może to być jednak podstawa do zakazania zgromadzenia - zaznaczyła.

Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia - podkreśliła.

Zaznaczyła, że obowiązek zapewnienia przebiegu zgromadzenia w zgodzie z prawem spoczywa na organizatorze, który na posiedzeniu wskazał, że to realizuje, ale także na organach państwa, które mają umożliwić obywatelom realizację prawa do zgromadzenia i wyrażenia swoich poglądów.

Argumentacja ratusza

Ratusz w odmowie wskazywał, że w zgłoszeniu organizator zapewnił, że nie będzie zajmował jezdni, tylko chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem stoją tam m.in. namioty i scena. Policja, by zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Śródmieście z Mokotowem, jak również dojazdem do Trasy Łazienkowskiej.

Zablokowanie ulicy utrudnia też, zdaniem ratusza, przemieszczanie się służb ratunkowych w tej okolicy. Ponadto miejsce zgromadzenia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie „obiektów podlegających szczególnej ochronie”.

Kaczyński: W niedzielę się spotykamy

„Bezprawna decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zakazująca zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym uchylona przez sąd” - skomentował na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński, dodając, że „w niedzielę spotykamy się o godz. 15 przed Trybunałem Konstytucyjnym”.

„Wolność pokojowych zgromadzeń to nasze konstytucyjne prawo, a nie przywilej przyznawany przez władzę. Rafał Trzaskowski ma obowiązek je respektować. Cieszę się, że dziś potwierdził to Sąd. Będziemy nadal pokojowo protestować, niezależnie od tego, czy rządzącym się to podoba, czy nie” - napisał na platformie X Piotr Duda, szef Solidarności.

Protest przed trybunałem

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu 2026 r. miasteczka namiotowego przed siedzibą TK, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.

Stołeczny ratusz ma 24 godziny na odwołanie się od czwartkowej decyzji Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego.