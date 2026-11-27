Waldemar Żurek uważa, że do Trybunału Konstytucyjnego powinien zostać przywrócony swobodny dostęp przez bramę i bramkę, tak aby np. zwykli obywatele mogli przyjść i osobiście zgłosić skargę konstytucyjną na dziennik podawczy. Minister nie sprzeciwia się protestowi pod TK, ale nie podobają mu się praktyki handlowe, które mają miejsce przy Al. Szucha.
To jest pewien problem, jeśli chodzi o tę telewizję (Telewizję Republika – red.), która stała się taką telewizją sprzedażową - wskazał. Zdaniem ministra instytucje takie jak telewizja nie po to dostają koncesję, aby osoby, które je prowadzą, czerpały z tego „naprawdę pokaźne zyski”.
Kampania Marcina Kierwińskiego
700 tys. zł wpłacili darczyńcy na kampanię wyborczą obecnego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w 2023 r. Dwie trzecie tej kwoty pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej – ustalił TVN24. Tomasz Terlikowski spytał swojego gościa, czy sprawą zajmie się prokuratura?
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że chciałby, aby wszystko zostało zbadane pod kątem zgodności z prawem.
Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy…
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