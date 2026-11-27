RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

„Chciałbym, żeby sąd podszedł do tego racjonalnie” – wskazał w Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując ostatni ruch sądu, który uchylił decyzję stołecznego ratusza odmawiającą przedłużenia zgody na zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym. Zdaniem Żurka obywatele powinni mieć swobodny dostęp np. do księgi podawczej, która jest w Trybunale. Minister krytykował na naszej antenie handel pod TK i wskazywał, że demonstracja przy Al. Szucha zaczyna przypominać obwoźny jarmark.

Żurek o handlu pod TK: Od tego są bazary Czas: 22:22

Waldemar Żurek uważa, że do Trybunału Konstytucyjnego powinien zostać przywrócony swobodny dostęp przez bramę i bramkę, tak aby np. zwykli obywatele mogli przyjść i osobiście zgłosić skargę konstytucyjną na dziennik podawczy. Minister nie sprzeciwia się protestowi pod TK, ale nie podobają mu się praktyki handlowe, które mają miejsce przy Al. Szucha.

To jest pewien problem, jeśli chodzi o tę telewizję (Telewizję Republika – red.), która stała się taką telewizją sprzedażową - wskazał. Zdaniem ministra instytucje takie jak telewizja nie po to dostają koncesję, aby osoby, które je prowadzą, czerpały z tego „naprawdę pokaźne zyski”.

Żurek o handlu pod TK: Od tego są bazary RMF FM

Zwrot w sprawie zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym Sąd uchylił decyzję stołecznego ratusza odmawiającą przedłużenia zgody na zgromadzenie pod TK. Wcześniej stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie.

Kampania Marcina Kierwińskiego

700 tys. zł wpłacili darczyńcy na kampanię wyborczą obecnego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w 2023 r. Dwie trzecie tej kwoty pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej – ustalił TVN24. Tomasz Terlikowski spytał swojego gościa, czy sprawą zajmie się prokuratura?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że chciałby, aby wszystko zostało zbadane pod kątem zgodności z prawem.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy…

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.