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Najnowsze dane brytyjskiego urzędu statystycznego ONS pokazują, że liczba migrantów przybywających do Wielkiej Brytanii rośnie najwolniej od niemal trzech dekad. Szczególnie widoczny jest spadek liczby Polaków decydujących się na życie na Wyspach. Eksperci wskazują na zmiany prawne po brexicie oraz zaostrzenie polityki migracyjnej jako główne przyczyny tego trendu.

Według najnowszych statystyk, saldo migracji – czyli różnica między liczbą osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii a tymi, które ją opuszczają – wyniosło w okresie od czerwca 2025 do czerwca 2026 roku zaledwie 77 tysięcy. To najniższy poziom od 1997 roku, nie licząc okresu pandemii Covid-19, kiedy ruchy migracyjne były sztucznie ograniczone przez globalne restrykcje. Dla porównania, rok wcześniej saldo wynosiło 204 tysiące, a w rekordowym 2023 roku 944 tysiące.

Eksperci podkreślają, że obecny spadek jest kontynuacją gwałtownego trendu z ostatnich lat. W komentarzu do danych przedstawicielka ONS, Sarah Crofts, zwróciła uwagę, że obecne saldo migracji to mniej niż połowa poziomu z poprzedniego roku.

Polacy coraz rzadziej wybierają Wielką Brytanię

Szczególnie widoczny jest spadek liczby Polaków przybywających do Zjednoczonego Królestwa. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba polskich migrantów zmniejszyła się o 15 tysięcy. Do Wielkiej Brytanii przyjechało zaledwie 5 tysięcy osób posiadających polskie obywatelstwo, podczas gdy aż 20 tysięcy zdecydowało się na wyjazd.

Tendencja ta utrzymuje się już od kilku lat. W 2025 roku saldo migracji Polaków wyniosło minus 17 tysięcy, a rok wcześniej minus 18 tysięcy. W 2023 roku do kraju przyjechało 8 tysięcy Polaków, a wyjechało 21 tysięcy. Eksperci zauważają, że ujemne saldo migracji wynika przede wszystkim z coraz mniejszej liczby przyjazdów, a nie z rosnącej fali wyjazdów.

Podobne trendy wśród innych narodowości

Podobne zjawiska obserwuje się w przypadku migrantów z innych krajów Unii Europejskiej. W tym samym okresie Wielką Brytanię opuściło około 25 tysięcy Rumunów, podczas gdy przyjechało ich 13 tysięcy. W przypadku Włochów przybyło 8 tysięcy, a wyjechało 11 tysięcy. Hiszpanie również częściej opuszczali Wyspy – 8 tysięcy wyjazdów wobec 6 tysięcy przyjazdów.

Wyjątkiem na tle innych państw UE pozostaje Francja, gdzie saldo migracyjne było dodatnie – liczba francuskich migrantów zwiększyła się o 2 tysiące.

Brexit i nowe przepisy zmieniają obraz migracji

Eksperci są zgodni, że główną przyczyną spadku liczby migrantów z krajów UE, w tym Polski, są zmiany prawne wprowadzone po brexicie. Odejście od swobody przepływu osób, która obowiązywała w ramach Unii Europejskiej, znacząco utrudniło przyjazd i osiedlanie się na Wyspach.

W ostatnich latach populacja polskich migrantów w Wielkiej Brytanii systematycznie się kurczy. W latach 2024-2026 liczba wyjeżdżających Polaków przewyższała liczbę przyjeżdżających, co potwierdzają kolejne raporty ONS.

Szefowa brytyjskiego MSW, Shabana Mahmood, podkreśliła, że rząd „odzyskał kontrolę” nad imigracją, a obecne wyniki to efekt konsekwentnych działań. Zapowiedziała również dalsze prace nad sprawiedliwym systemem migracyjnym.

Z kolei przedstawiciele opozycji twierdzą, że spadek migracji netto to zasługa reform poprzedniego rządu, a obecny poziom imigracji spoza UE nadal jest zbyt wysoki. Wskazują również, że wysokie podatki i niepewność gospodarcza mogą zniechęcać zarówno Brytyjczyków, jak i obywateli UE do pozostania w kraju.

Imigracja od lat pozostaje jednym z najważniejszych tematów w brytyjskiej debacie publicznej. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniły się zasady gry – napływ migrantów z krajów UE wyraźnie się zmniejszył, a jego miejsce zajęli przybysze z innych części świata.

Od 2023 roku migracja netto zaczęła się systematycznie obniżać, głównie w wyniku zaostrzenia przepisów przez kolejne rządy. Najnowsze dane potwierdzają, że Wielka Brytania przestaje być głównym kierunkiem migracji dla obywateli Unii Europejskiej, a liczba Polaków na Wyspach z roku na rok się kurczy.

Brytyjczycy również opuszczają kraj

Z danych urzędu statystycznego wynika także, że więcej Brytyjczyków opuściło kraj niż do niego wróciło. W analizowanym okresie wyjechało około 245 tysięcy obywateli Wielkiej Brytanii, podczas gdy powróciło 109 tysięcy. Część z tych osób posiada podwójne obywatelstwo, co dodatkowo komplikuje analizę kierunków migracji.

Dane ONS nie pozwalają na określenie, do jakiego kraju wyjechali emigranci.