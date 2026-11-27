Według najnowszych statystyk, saldo migracji – czyli różnica między liczbą osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii a tymi, które ją opuszczają – wyniosło w okresie od czerwca 2025 do czerwca 2026 roku zaledwie 77 tysięcy. To najniższy poziom od 1997 roku, nie licząc okresu pandemii Covid-19, kiedy ruchy migracyjne były sztucznie ograniczone przez globalne restrykcje. Dla porównania, rok wcześniej saldo wynosiło 204 tysiące, a w rekordowym 2023 roku 944 tysiące.
Eksperci podkreślają, że obecny spadek jest kontynuacją gwałtownego trendu z ostatnich lat. W komentarzu do danych przedstawicielka ONS, Sarah Crofts, zwróciła uwagę, że obecne saldo migracji to mniej niż połowa poziomu z poprzedniego roku.
Polacy coraz rzadziej wybierają Wielką Brytanię
Szczególnie widoczny jest spadek liczby Polaków przybywających do Zjednoczonego Królestwa. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba polskich migrantów zmniejszyła się o 15 tysięcy. Do Wielkiej Brytanii przyjechało zaledwie 5 tysięcy osób posiadających polskie obywatelstwo, podczas gdy aż 20 tysięcy zdecydowało się na wyjazd.
Tendencja ta utrzymuje się już od kilku lat. W 2025 roku saldo migracji Polaków wyniosło minus 17 tysięcy, a rok wcześniej minus 18 tysięcy. W 2023 roku do kraju przyjechało 8 tysięcy Polaków, a wyjechało 21 tysięcy. Eksperci zauważają, że ujemne saldo migracji wynika przede wszystkim z coraz mniejszej liczby przyjazdów, a nie z rosnącej fali wyjazdów.
Podobne trendy wśród innych narodowości
Podobne zjawiska obserwuje się w przypadku migrantów z innych krajów Unii Europejskiej. W tym samym okresie Wielką Brytanię opuściło około 25 tysięcy Rumunów, podczas gdy przyjechało ich 13 tysięcy. W przypadku Włochów przybyło 8 tysięcy, a wyjechało 11 tysięcy. Hiszpanie również częściej opuszczali Wyspy – 8 tysięcy wyjazdów wobec 6 tysięcy przyjazdów.
Wyjątkiem na tle innych państw UE pozostaje Francja, gdzie saldo migracyjne było dodatnie – liczba francuskich migrantów zwiększyła się o 2 tysiące.
Brexit i nowe przepisy zmieniają obraz migracji
Eksperci są zgodni, że główną przyczyną spadku liczby migrantów z krajów UE, w tym Polski, są zmiany prawne wprowadzone po brexicie. Odejście od swobody przepływu osób, która obowiązywała w ramach Unii Europejskiej, znacząco utrudniło przyjazd i osiedlanie się na Wyspach.
W ostatnich latach populacja polskich migrantów w Wielkiej Brytanii systematycznie się kurczy. W latach 2024-2026 liczba wyjeżdżających Polaków przewyższała liczbę przyjeżdżających, co potwierdzają kolejne raporty ONS.
Szefowa brytyjskiego MSW, Shabana Mahmood, podkreśliła, że rząd „odzyskał kontrolę” nad imigracją, a obecne wyniki to efekt konsekwentnych działań. Zapowiedziała również dalsze prace nad sprawiedliwym systemem migracyjnym.
Z kolei przedstawiciele opozycji twierdzą, że spadek migracji netto to zasługa reform poprzedniego rządu, a obecny poziom imigracji spoza UE nadal jest zbyt wysoki. Wskazują również, że wysokie podatki i niepewność gospodarcza mogą zniechęcać zarówno Brytyjczyków, jak i obywateli UE do pozostania w kraju.
Imigracja od lat pozostaje jednym z najważniejszych tematów w brytyjskiej debacie publicznej. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniły się zasady gry – napływ migrantów z krajów UE wyraźnie się zmniejszył, a jego miejsce zajęli przybysze z innych części świata.
Od 2023 roku migracja netto zaczęła się systematycznie obniżać, głównie w wyniku zaostrzenia przepisów przez kolejne rządy. Najnowsze dane potwierdzają, że Wielka Brytania przestaje być głównym kierunkiem migracji dla obywateli Unii Europejskiej, a liczba Polaków na Wyspach z roku na rok się kurczy.
Brytyjczycy również opuszczają kraj
Z danych urzędu statystycznego wynika także, że więcej Brytyjczyków opuściło kraj niż do niego wróciło. W analizowanym okresie wyjechało około 245 tysięcy obywateli Wielkiej Brytanii, podczas gdy powróciło 109 tysięcy. Część z tych osób posiada podwójne obywatelstwo, co dodatkowo komplikuje analizę kierunków migracji.
Dane ONS nie pozwalają na określenie, do jakiego kraju wyjechali emigranci.