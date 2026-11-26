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Ambasada Ukrainy w Polsce otrzymała oficjalne potwierdzenie, że mężczyzna, który dokonał samopodpalenia w centrum Warszawy, jest obywatelem Ukrainy. Mężczyzna jest w stanie krytycznym i przebywa na oddziale intensywnej terapii w jednym z warszawskich szpitali.

Polska policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkich okoliczności tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają nie tylko motywy działania mężczyzny, ale także ewentualny udział osób trzecich, które mogły wpłynąć na jego decyzję lub być powiązane ze sprawą.

Ambasada Ukrainy: Pełne wsparcie dla poszkodowanego i jego rodziny

Ambasada Ukrainy poinformowała, że poszkodowanemu niezwłocznie udzielono na miejscu zdarzenia pomocy medycznej. Trafił do szpitala z ciężkimi oparzeniami.

Ambasada zapewnia też, że sprawa traktowana jest priorytetowo. Konsulowie pozostają w stałym kontakcie z bliskimi poszkodowanego, personelem medycznym oraz polskimi organami ścigania.

Samopodpalenie na Krakowskim Przedmieściu

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę. Mężczyzna podpalił się w stolicy naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego przed wejściem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Krakowskim Przedmieściu.

Świadkowie, którzy widzieli to zdarzenie, opowiadali reporterowi RMF FM, że wszystko działo się bardzo szybko. Poszkodowany oblał się łatwopalną substancją, a następnie stanął w płomieniach.

To była chwila moment i duży płomień. Bardzo duży. Ktoś go kurtką próbował [gasić], ale to był taki duży płomień, że ciężko było. I gaśnicami zaczęli psikać - mówił reporterowi RMF FM Jakubowi Rybskiemu taksówkarz, który był świadkiem tego wydarzenia.

Samopodpalenie na Krakowskim Przedmieściu. Mężczyzna trafił do szpitala Do wstrząsającego zdarzenia doszło na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – informuje Przemysław Mzyk, reporter RMF MAXX. Pod Ministerstwem Kultury, naprzeciwko pałacu Prezydenckiego podpalił się mężczyzna.



