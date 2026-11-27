Polscy koszykarze, prowadzeni przez kapitana Mateusza Ponitkę, wspieranego przez naturalizowanego Amerykanina Jerricka Hardinga i Igora Milicicia juniora, który przyleciał specjalnie z USA, stają dziś przed szansą na trzeci w historii awans do koszykarskich mistrzostw świata. Wieczorny mecz z Chorwacją w Gliwicach może przesądzić o losach Biało-Czerwonych.
Sytuacja w grupie: emocje do samego końca
W grupie K panuje niesamowity ścisk. Polska, Chorwacja i Niemcy mają identyczny bilans – po siedem zwycięstw i jednej porażce. Tuż za nimi czai się Łotwa z czterema wygranymi. Awans do Kataru uzyskają trzy najlepsze zespoły, więc każdy punkt jest na wagę złota.
Co ciekawe, jeśli dziś Niemcy pokonają Łotwę w Rydze, to nie tylko zapewnią sobie bilet na mundial, ale także otworzą drzwi do Kataru Polakom i Chorwatom. W takim scenariuszu Łotysze stracą nawet matematyczne szanse na wyprzedzenie Biało-Czerwonych, którzy mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań.
W przypadku zwycięstwa gospodarzy w Rydze zachowają oni matematyczne szanse na udział w MŚ i wówczas nawet zwycięstwo Polaków nad Chorwatami nie zagwarantuje podopiecznym trenera Igora Milicicia awansu w tej kolejce.
Historia spotkań z Chorwacją
Statystyki przemawiają za Polakami – w sześciu ostatnich meczach z Chorwacją aż cztery razy górą byli nasi koszykarze. To dobry prognostyk przed dzisiejszym starciem, ale każdy kibic wie, że na parkiecie wszystko jest możliwe.
Trzeci mundial w historii na wyciągnięcie ręki
Polska walczy o trzeci w historii występ na mistrzostwach świata. W 1967 roku nasi koszykarze zajęli piąte miejsce w Urugwaju, a w 2019 roku uplasowali się na ósmym miejscu w Chinach.
Chorwaci mają na koncie trzy występy, a ich największym sukcesem jest brązowy medal zdobyty w 1994 roku.