RMF24

To może być historyczny wieczór dla polskiej koszykówki. Już o 20:45 w Gliwicach reprezentacja Polski zmierzy się z Chorwacją w walce o awans do finałów Mistrzostw Świata 2027 w Katarze. Biało-Czerwoni są bardzo blisko upragnionego celu, ale nie wszystko zależy tylko od nich.

Polscy koszykarze, prowadzeni przez kapitana Mateusza Ponitkę, wspieranego przez naturalizowanego Amerykanina Jerricka Hardinga i Igora Milicicia juniora, który przyleciał specjalnie z USA, stają dziś przed szansą na trzeci w historii awans do koszykarskich mistrzostw świata. Wieczorny mecz z Chorwacją w Gliwicach może przesądzić o losach Biało-Czerwonych.

Trudne losowanie. Europejskie potęgi rywalami polskiej reprezentacji na Euro U21 Reprezentacja Polski w piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 21 zagra w grupie A z Serbią, Anglią i Francją. Biało-Czerwoni byli losowani z trzeciego koszyka.

Sytuacja w grupie: emocje do samego końca

W grupie K panuje niesamowity ścisk. Polska, Chorwacja i Niemcy mają identyczny bilans – po siedem zwycięstw i jednej porażce. Tuż za nimi czai się Łotwa z czterema wygranymi. Awans do Kataru uzyskają trzy najlepsze zespoły, więc każdy punkt jest na wagę złota.

Co ciekawe, jeśli dziś Niemcy pokonają Łotwę w Rydze, to nie tylko zapewnią sobie bilet na mundial, ale także otworzą drzwi do Kataru Polakom i Chorwatom. W takim scenariuszu Łotysze stracą nawet matematyczne szanse na wyprzedzenie Biało-Czerwonych, którzy mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

W przypadku zwycięstwa gospodarzy w Rydze zachowają oni matematyczne szanse na udział w MŚ i wówczas nawet zwycięstwo Polaków nad Chorwatami nie zagwarantuje podopiecznym trenera Igora Milicicia awansu w tej kolejce.

Historia spotkań z Chorwacją

Statystyki przemawiają za Polakami – w sześciu ostatnich meczach z Chorwacją aż cztery razy górą byli nasi koszykarze. To dobry prognostyk przed dzisiejszym starciem, ale każdy kibic wie, że na parkiecie wszystko jest możliwe.

Trzeci mundial w historii na wyciągnięcie ręki

Polska walczy o trzeci w historii występ na mistrzostwach świata. W 1967 roku nasi koszykarze zajęli piąte miejsce w Urugwaju, a w 2019 roku uplasowali się na ósmym miejscu w Chinach.

Chorwaci mają na koncie trzy występy, a ich największym sukcesem jest brązowy medal zdobyty w 1994 roku.