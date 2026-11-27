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Z Rosji do Polski wtargnęły dwa pieski, które uciekły z domów. Zostaną one przekazane z powrotem podczas spotkania granicznego na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach (woj. warmińsko-mazurskie). Weterynarz stwierdził, że mają rosyjskie czipy.

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz poinformowała PAP, że sposób przekazywania zbiegłych na drugą stronę granicy zwierząt gospodarskich reguluje umowa międzynarodowa między Polską a Rosją. Pieski zostaną oddane, bo mają rosyjskie czipy – podkreśliła ppłk. Aleksandrowicz.

Rosyjskie kundelki w Grzechotkach

Dwa sięgające do połowy łydki kundelki, jeden szary, drugi rudawy, zostały przed dwoma tygodniami zauważone na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach w gminie Braniewo.

Straż graniczna poinformowała nas, że od kilku godzin wałęsają się po przejściu dwa pieski, więc moi pracownicy pojechali tam i je odłowili. Od razu w mediach społecznościowych gminy daliśmy ogłoszenie, że szukamy ich właścicieli lub kogoś, kto by się nimi zaopiekował, ale nikt się nie zgłosił – powiedział wójt gminy Braniewo Jakub Bornus.

Ponieważ gmina Braniewo umowę na przekazywanie bezdomnych zwierząt ma podpisaną ze schroniskiem w Tczewie, postanowiono, że weekend pieski spędzą w klatkach gminy. Kupiono im karmę, smycze do wyprowadzania.

„Musieliśmy powiadomić straż graniczną”

Pieski są łagodne, wesołe, bawią się ze wszystkimi – powiedział wójt Bornus, który po weekendzie nie przekazał psów do schroniska w Tczewie, bo najpierw, zgodnie z procedurami, wezwał do nich weterynarza. Ten psy zbadał i, poza dobrym stanem zdrowia kundelków, stwierdził, że mają rosyjskie czipy.

W tej sytuacji musieliśmy powiadomić straż graniczną, by wywołała z Rosjanami spotkanie na granicy i oddała im te pieski. Skoro mają czipy, to znaczy, że mają dom, że ktoś na nie czeka – powiedział wójt Braniewa, który nie spodziewał się, że zanim dojdzie do przekazania psów na granicy, powstanie wokół tego awantura.

Kilka pań, deklarujących się jako miłośniczki zwierząt, uznało, że nie można Rosjanom oddać tych psów. Zaczęły robić wszystko, by je zatrzymać. Nie udowodniły w żaden sposób, że są ich właścicielkami, więc zgodnie z międzynarodową umową pieski dziś wracają do Rosji. Nie potrzebujemy, żeby przyszły po te psy tzw. zielone ludziki – powiedział Bornus. Przyznał, że to samo powiedział aktywistkom, które w internecie prowadziły kampanię przeciwko oddaniu psów do Rosji.

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Zwierzęta przekraczają granicę...

Przechodzenie zwierząt przez granicę to dla nas normalna sprawa. Kiedyś, jak kontakty między naszymi krajami były o wiele lepsze, to czasami rolnicy sami przepędzali przez granicę konia czy krowę. Teraz po rosyjskiej stronie granicy jest rozpięty drut pod napięciem, więc wszystkie zwierzęta przekazujemy zgodnie z procedurą wywołania spotkana granicznego. No i czasy są takie, że trzeba się trzymać procedur co do kropki – powiedział Bornus.

W gminie Braniewo przekazywanie zwierząt na granicy odbywa się raz, dwa razy w roku. Ostatnio polska strona oddała Rosjanom konia. Tak się szczęśliwie złożyło, że koń wszedł na łąkę pana, który też hodował konie. Polski hodowca założył rosyjskiemu koniowi uzdę, nakarmił i go oddał straży granicznej – podkreślił wójt.

Straż graniczna pamięta też, że przed laty z Polski do Rosji uciekło stado krów. Rosjanie je oddali.

... ludzie też

Przed laty zdarzyło się też, że nieopatrznie przez granicę przeszli ludzie. Nasz pan ze spółki wodno-kanalizacyjnej do dziś wspomina, że kilka godzin spędził ze swoimi ludźmi w Kaliningradzie, bo kopiąc wykopy pod rury, nieświadomie weszli do Rosji. Stanęło nad nimi kilku ludzi z bronią, zapakowali ich do auta i powieźli do Kaliningradu. Po kilku godzinach, także w procedurze granicznej, ci ludzie wrócili do Polski. Ta opowieść jest u nas od lat powtarzana – powiedział wójt Bornus.