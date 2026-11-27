Dwóch 16-latków stało na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która oszukała co najmniej kilkaset osób metodą na BLIK. Grupę rozbili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymali w sumie 13 osób.
Jak działała grupa przestępcza?
Członkowie grupy zakładali fikcyjne konta w internecie lub przejmowali już istniejące profile na portalach sprzedażowych i w mediach społecznościowych. Następnie publikowali fałszywe ogłoszenia dotyczące sprzedaży różnych towarów. Osoby zainteresowane zakupem otrzymywały spreparowane linki, które przekierowywały je na podrobione strony internetowe.
W ten sposób sprawcy pozyskiwali dane umożliwiające realizację płatności, w tym kody BLIK, które następnie wykorzystywali do wyłudzania środków pieniężnych od pokrzywdzonych.
Część członków grupy kontaktowała się bezpośrednio z kupującymi, zapewniając o autentyczności ofert i nakłaniając do dokonania transakcji.
Zatrzymani w wieku od 16 do 35 lat
Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 16 do 35 lat. Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Łodzi, która nadzoruje dalsze czynności w tej sprawie.