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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która oszukała co najmniej kilkaset osób. Na czele gangu stało dwóch nieletnich. Sprawcy wyłudzali pieniądze za pomocą kodów BLIK.

Dwóch 16-latków stało na czele zorganizowanej grupy przestępczej, która oszukała co najmniej kilkaset osób metodą na BLIK. Grupę rozbili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymali w sumie 13 osób.

Jak działała grupa przestępcza?

Członkowie grupy zakładali fikcyjne konta w internecie lub przejmowali już istniejące profile na portalach sprzedażowych i w mediach społecznościowych. Następnie publikowali fałszywe ogłoszenia dotyczące sprzedaży różnych towarów. Osoby zainteresowane zakupem otrzymywały spreparowane linki, które przekierowywały je na podrobione strony internetowe.

W ten sposób sprawcy pozyskiwali dane umożliwiające realizację płatności, w tym kody BLIK, które następnie wykorzystywali do wyłudzania środków pieniężnych od pokrzywdzonych.

Część członków grupy kontaktowała się bezpośrednio z kupującymi, zapewniając o autentyczności ofert i nakłaniając do dokonania transakcji.

Zatrzymani w wieku od 16 do 35 lat

Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 16 do 35 lat. Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Łodzi, która nadzoruje dalsze czynności w tej sprawie.

Policja



