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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla pierwszego z trzech odcinków Drogi Czerwonej. To ważny krok w realizacji jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie, która ma połączyć Port Gdynia z siecią dróg krajowych i odciążyć ruch w mieście.

Nowa trasa połączy kluczowe węzły

Wydana decyzja dotyczy fragmentu trasy o długości ponad 5 km, który połączy węzły Gdynia Chylonia i Kwiatkowskiego II. Cała inwestycja, licząca około 9 km, ma zapewnić bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z głównymi trasami krajowymi, w tym z drogami S6 i S7.

Droga Czerwona ma w przyszłości zapewnić bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, poprawić dostępność portu oraz zwiększyć jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe – podkreślają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Odciążenie Estakady Kwiatkowskiego

Nowa arteria ma również odciążyć Estakadę Kwiatkowskiego, z której obecnie korzystają zarówno mieszkańcy, jak i pojazdy obsługujące łańcuch dostaw portu. W ramach inwestycji przewidziano budowę trzech węzłów drogowych: Gdynia Chylonia (z połączeniem z ul. Morską), Dolina Logistyczna (umożliwiający podłączenie przyszłych inwestycji samorządowych, takich jak trasa Via Maris czy Droga Trzech Powiatów) oraz Kwiatkowskiego II (łączący się z Estakadą Kwiatkowskiego i ul. Energetyków).

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj”. Wybrana firma przygotuje projekt budowlany oraz dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Prace budowlane ruszą po wydaniu pozwolenia przez wojewodę pomorskiego.

Równolegle trwają przygotowania do realizacji pozostałych dwóch odcinków Drogi Czerwonej, o łącznej długości 3,5 km. Przetarg na dokumentację projektową dla tych fragmentów został ogłoszony w listopadzie 2026 roku. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku, a odbiór dokumentacji – na pierwszy kwartał 2029 roku.

Nowoczesna droga w standardzie TEN-T

Droga Czerwona powstanie jako dwujezdniowa trasa klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) w standardzie sieci TEN-T. W ramach inwestycji przewidziano budowę pięciu węzłów drogowych, nowoczesnego systemu odwodnienia oraz przebudowę istniejących obiektów inżynierskich. Projekt zakłada również infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.