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Atak zimy w listopadzie. Mocno sypnęło śniegiem na południu kraju. Kierowcy alarmują o trudnych warunkach na drogach w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim czy na Opolszczyźnie.

Mocno sypnęło, trudne warunki jazdy

Prognozy IMGW sprawdziły się w pełni. Już od czwartkowego wieczoru w południowej części kraju intensywnie pada śnieg.

Kierowcy alarmują na Gorącej Linii RMF FM o trudnych warunkach jazdy m.in. w Małopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie.

Ostro sypnęło m.in. w Krakowie, gdzie rano na samochodach kierowcy zobaczyć mogli kilkucentymetrową warstwę białego puchu.

W Małopolsce spowolnienia ruchu spodziewać mogą się kierowcy m.in. na drodze krajowej numer 28 między Nowym Sączem a Limanową - informuje GDDKiA. Problemy są też na autostradzie A4 na wysokości Targowiska. Według służb sytuacja na jednej z najważniejszych autostrad w kraju ma się jednak poprawiać - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Sołtys. Trudno jeździ się na śląskim odcinku A4 koło Katowic.

Śnieżny atak na południu Polski

Jak informowało w czwartek IMGW, najbliższe dwa dni obfitować będą w opady śniegu zwłaszcza na południu kraju, za sprawą oddziaływania tam niżu znad Półwyspu Apenińskiego.

Na północy i w centrum kraju będzie zdecydowanie spokojniej.

Od soboty bardzo zimno

Od soboty dominować nad Polską będzie wyż znad wschodniej Europy, opady powinny zanikać i będzie coraz bardziej słonecznie - przewiduje IMGW.

Pozostaniemy jednak w chłodnej masie powietrza; w ciągu dnia przeważnie w okolicach 0°C, a w nocy możliwe spadki nawet do około -12°C.

Zimno będzie również w dzień, w niedzielę miejscami na południu Polski nawet minut 8 stopni.

Postępujące ocieplenie od zachodu prognozowane jest dopiero na przyszły czwartek.