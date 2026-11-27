Cała sytuacja zaczęła się w jednym z hosteli. 47-latek zaatakował śpiącego kolegę. Zadał mu kilkanaście ciosów nożem, raniąc go w głowę, klatkę piersiową i ręce. Następnie ukradł mu 148 tys. zł, telefon, dokumenty i uciekł.
Poszkodowanemu pomogli mieszkańcy hostelu, a ratownicy zabrali go do szpitala.
Powiadomieni o zdarzeniu kryminalni natychmiast podjęli poszukiwania sprawcy. Wykorzystując m.in. psa służbowego, trafili na Dworzec Zachodni. Wiedzieli, że mężczyzna najprawdopodobniej będzie próbował wyjechać, liczyła się więc każda minuta.
Policjanci wypatrzyli Ukraińca w tłumie i od razu zatrzymali. „Jego odzież w wielu miejscach nosiła ślady brunatnej substancji” – piszą stróże prawa. Okazało się, że w kieszeni ma bilet na pociąg do Szczecina, który odjeżdżał za niespełna pół godziny.
Mundurowi zabezpieczyli też skradzioną gotówkę.
47-latek został aresztowany. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe usłyszał zarzut usiłowania dokonania zabójstwa w związku z rozbojem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.