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Stołecznym policjantom udało się zatrzymać 47-letniego Ukraińca, który brutalnie zaatakował swojego współlokatora i ukradł mu pieniądze. Po zbrodni próbował wyjechać z Warszawy do Szczecina. Mundurowi w porę wypatrzyli go w dworcowym tłumie.

Cała sytuacja zaczęła się w jednym z hosteli. 47-latek zaatakował śpiącego kolegę. Zadał mu kilkanaście ciosów nożem, raniąc go w głowę, klatkę piersiową i ręce. Następnie ukradł mu 148 tys. zł, telefon, dokumenty i uciekł.

Poszkodowanemu pomogli mieszkańcy hostelu, a ratownicy zabrali go do szpitala.

Powiadomieni o zdarzeniu kryminalni natychmiast podjęli poszukiwania sprawcy. Wykorzystując m.in. psa służbowego, trafili na Dworzec Zachodni. Wiedzieli, że mężczyzna najprawdopodobniej będzie próbował wyjechać, liczyła się więc każda minuta.

Policjanci wypatrzyli Ukraińca w tłumie i od razu zatrzymali. „Jego odzież w wielu miejscach nosiła ślady brunatnej substancji” – piszą stróże prawa. Okazało się, że w kieszeni ma bilet na pociąg do Szczecina, który odjeżdżał za niespełna pół godziny.

Mundurowi zabezpieczyli też skradzioną gotówkę.

(fot. KRP VII - Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) / Policja

(fot. KRP VII - Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) / Policja

47-latek został aresztowany. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe usłyszał zarzut usiłowania dokonania zabójstwa w związku z rozbojem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.