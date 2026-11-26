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Decyzję skomentował już prezes PiS. „Bezprawna decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zakazująca zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym uchylona przez sąd! Kolejni sędziowie nie chcą ochraniać nielegalnych decyzji polityków Koalicji Obywatelskiej, a tym samym żyrować ich swoim nazwiskiem” - stwierdził Jarosław Kaczyński. Dodał, że sygnał jest optymistyczny, „choć walka o powstrzymanie bezprawnych działań tej władzy będzie trwać aż do samych wyborów parlamentarnych”. Zaprosił też na niedzielną demonstrację przed TK.

W środę stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie pod Trybunałem Konstytucyjnym. Oznacza to, że może ono trwać tylko do 30 listopada. Odwołanie od tej decyzji wpłynęło 40 minut po północy. Sąd miał 24 godziny na jego rozpatrzenie.

Protest przed TK

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu 2026 r. miasteczka namiotowego przed siedzibą TK, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd. Bezpośrednim impulsem do zaostrzenia sytuacji były wydarzenia z 30 października, gdy policja weszła na teren instytucji, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska zarządziła przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy. Protestujący uznali te działania za bezprawną ingerencję w funkcjonowanie Trybunału i zapowiedzieli, że pozostaną przed jego siedzibą, by – jak deklarują – bronić niezależności instytucji. Spór ma jednak szersze tło związane z nieuznawaniem przez część kierownictwa TK sędziów wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania.