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Od niedzieli 29 listopada wchodzi w życie Environmental Vehicle Passport (EVP), czyli cyfrowy paszport środowiskowy pojazdu. To kolejny etap wdrażania unijnej normy Euro 7. Co w praktyce wejście EVP oznacza dla kierowców?

Już od najbliższej niedzieli zacznie działać Environmental Vehicle Passport (EVP) – cyfrowy paszport środowiskowy pojazdu. Jak przypomina Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego (ITS), system ma uporządkować dane o parametrach samochodów i zwiększyć ich przejrzystość, szczególnie dla osób kupujących auta używane.

EVP to kolejny etap wdrażania unijnej normy Euro 7. Zmiany będą wprowadzane etapowo – na początek obejmą wyłącznie nowe typy pojazdów.

„Rozwiązanie nie oznacza nowego dokumentu, który kierowcy będą musieli przechowywać w samochodzie, bo EVP będzie funkcjonował wyłącznie w formie cyfrowej i stanie się częścią systemu informacji o parametrach środowiskowych pojazdu. Zgodnie z przepisami to producent powinien zapewnić użytkownikowi możliwość dostępu do EVP” – podkreśla ITS.

Co znajdziemy w EVP?

Cyfrowy paszport środowiskowy będzie zawierał kluczowe dane dotyczące pojazdu:

emisję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń,

zużycie paliwa,

zużycie energii elektrycznej,

zasięg pojazdu w trybie elektrycznym,

moc układu napędowego,

w przypadku aut elektrycznych i hybrydowych – także informacje o trwałości akumulatora trakcyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym homologacji pojazdów w zakresie emisji i trwałości akumulatorów – Euro 7 paszport środowiskowy ma umożliwić identyfikację parametrów ekologicznych konkretnego pojazdu oraz zapewnić dostęp do jednolitych i wiarygodnych danych – wyjaśnia Sławomir Cholewiński, kierownik Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów ITS.

EVP to przede wszystkim narzędzie zwiększające przejrzystość informacji o pojeździe. Do tej pory dane dotyczące zużycia energii, emisji czy zasięgu były dostępne w różnych dokumentach i materiałach producentów. Euro 7 po raz pierwszy agreguje je w jednym cyfrowym źródle przypisanym do konkretnego pojazdu – podkreśla Sławomir Taubert z Centrum Ochrony Środowiska ITS.

Dostęp do EVP będzie możliwy przez kod QR znajdujący się w pojeździe – wygrawerowany lub wyświetlany na ekranie. Producent ma obowiązek zapewnić dostępność danych EVP przez co najmniej 20 lat od daty produkcji pojazdu. Z punktu widzenia homologacji oznacza to także większą spójność danych prezentowanych użytkownikom w całej Unii Europejskiej – dodaje Taubert.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Od 29 listopada 2026 r. przepisy Euro 7 wraz z obowiązkiem stosowania EVP będą dotyczyły nowych typów samochodów osobowych i lekkich dostawczych (kategorii M1 i N1) uzyskujących homologację zgodnie z nowymi regulacjami. Rok później wymagania obejmą wszystkie nowe samochody osobowe i lekkie dostawcze wprowadzane na rynek UE. Właściciele już eksploatowanych pojazdów nie muszą się obawiać – nowe przepisy nie nakładają na nich żadnych obowiązków.

EVP to tylko jeden z elementów szerokiej reformy wprowadzanej przez Euro 7. Nowa regulacja obejmuje po raz pierwszy także emisję cząstek pochodzących z hamowania oraz ścierania opon. Wprowadza także wymagania dotyczące trwałości akumulatorów trakcyjnych w samochodach elektrycznych i hybrydowych oraz wydłuża okres, przez jaki systemy ograniczania emisji mają zachowywać swoją skuteczność.