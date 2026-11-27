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W piątek nad ranem niezidentyfikowany dron na krótko naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy – poinformowały w komunikacie łotewskie siły zbrojne. Poderwano myśliwce NATO.

Był to kolejny w ostatnim czasie taki przypadek w państwie członkowskim Unii Europejskiej i NATO - zauważyła agencja Reutera.

Myśliwce NATO i ostrzeżenie

W reakcji na incydent poderwano myśliwce sił NATO i wysłano drona przechwytującego.

Wydano również ostrzeżenie o naruszeniu przestrzeni powietrznej dla położonej na wschodzie kraju gminy Ludza (Lucyn), które jednak wkrótce potem odwołano. Wojsko przekazało także, że wycofano analogiczny alert o niższym stopniu zagrożenia, ogłoszony dla gminy Balvi, znajdującej się na północ od Ludzy.

Łotewska armia podkreśliła w komunikacie, że dopóki trwa rosyjska agresja na Ukrainę, podobne przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy przez niezidentyfikowane drony mogą się powtarzać. Wojsko zaapelowało do obywateli o zachowanie czujności i śledzenie oficjalnych komunikatów.

Do naruszenia łotewskiej przestrzeni doszło w czasie, gdy rosyjski obwód leningradzki odpierał atak dronów – według gubernatora tego regionu Aleksandra Drozdenki zestrzelono ponad 40 bezzałogowych statków powietrznych - przekazał Reuters, dodając, że do wtargnięcia w łotewską przestrzeń powietrzną doszło w kontekście narastających obaw, że wojna Rosji z Ukrainą może rozszerzyć się na inne państwa.

Naruszona przestrzeń powietrzna Polski

We wtorek - przypomniała agencja - Polska oskarżyła Rosję o celowe naruszenie swojej przestrzeni powietrznej, informując, że rosyjski dron rozpoznawczy na krótko przekroczył granicę.

Cztery dni wcześniej, w nocy z 19 na 20 listopada, podczas jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, w przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce wtargnęły trzy obiekty. Ich elementy odnaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu (Lubelskie) oraz w Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu. Jak się później okazało, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.