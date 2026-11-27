RMF24

Sześć osób zatrzymanych w związku ze zniszczeniem trzech warszawskich pomników. Na początku listopada namalowano na nich czerwone napisy „Slava UPA”. Stołeczni policjanci ustalili zleceniodawców tej dewastacji, jak i osoby które pomalowały pomniki. Wśród zatrzymanych jest nieletni. Dwóch z mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, jeden został objęty policyjnym dozorem, a nieletni trafił do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego.

Na początku listopada na pomnikach w dwóch warszawskich dzielnicach pojawiły się czerwone napisy. Zniszczono Pomnik Armii Wojska Polskiego, Pomnik Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego. Napisano na nich „Slava UPA”, a także umieszczono naklejki z kodami QR prowadzącymi do materiałów dotyczących UPA.

Policjanci, którzy badali te zgłoszenia, ustalili, że sprawy mogą być ze sobą powiązane. Wskazywał na to podobny sposób działania, kolor farby i charakterystyczna treść napisów. Okazało się, że w sprawę mogą być zamieszani dwaj mężczyźni podejrzani w śledztwie dotyczącym oszustw metodą „na podszywacza”.

Zdewastowany pomnik, zdj. KSP / Policja

Zdewastowany pomnik, zdj. KSP / Policja

Dostali tysiąc złotych za dewastację pomników

Z ustaleń policji wynika, że w nocy z 13 na 14 listopada mężczyźni wspólnie nanieśli napisy na trzech warszawskich pomnikach. Za wykonanie tego zadania mieli otrzymać łącznie 1000 złotych. Policjanci ustalili również, że zlecenia i wskazówki dotyczące napisów miały być przekazywane za pośrednictwem komunikatora internetowego. Okazało się, że zleceniodawcy poszukiwali też kolejnych osób, które mogłyby namalować podobne napisy na pomnikach związanych z Wołyniem we Wrocławiu. Oferowane wynagrodzenie miało wynosić 1000 dolarów.

Zatrzymani w związku z pomalowaniem pomników zostali: 32-letni Polak i 16-letni Ukrainiec. 32-latek usłyszał zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenia pomnika oraz oszustwa. Został aresztowany na trzy miesiące. 16-letni Ukrainiec, który według ustaleń policjantów miał brać udział w pomalowaniu pomników, a także w oszustwach metodą „na podszywacza”, decyzją sądu rodzinnego został umieszczony na trzy miesiące w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn, zdj. KSP / Policja

Jeden z zatrzymanych mężczyzn, zdj. KSP / Policja

Prowadzący w tej sprawie śledztwo policjanci zatrzymali również w pobliżu granicy z Niemcami 30-letniego Ukraińca podejrzewanego o udział w oszustwach. Ten wątek dotyczy odrębnych ustaleń związanych z oszustwami, a nie pomalowania pomników. Także on został aresztowany na trzy miesiące.

Zlecenie przez internet

Z ustaleń policjantów wynikało, że wykonanie napisów miało być zlecone, a pieniądze przekazywano za pośrednictwem innych osób. Policjanci z Ursynowa wspólnie z funkcjonariuszami KWP w Krakowie ustalili, że jeden z numerów użytkowanych przez osobę zlecającą czynności należy do 24-letniego obywatela Ukrainy. Udali się pod wytypowany wcześniej adres w Nowym Sączu gdzie zastali mężczyznę oraz jego 19-letniego brata. W ich mieszkaniu policjanci znaleźli telefony komórkowe, laptopy, tablety, karty sim, gotówkę w różnych walutach oraz kilka kart bankomatowych. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Warszawy.

Tego samego wieczoru policjanci udali się do Wrocławia, gdzie mieszkał 31-letni Ukrainiec również mający związek ze sprawą. W jego mieszkaniu policjanci ujawnili sprzęt elektroniczny, karty bankomatowe, a także narkotyki.

„SLAWA UPA” na poznańskich pomnikach. Prokuratura o rosyjskim tropie Dwaj obywatele Ukrainy zostali zatrzymani w związku z umieszczeniem napisów „SLAWA UPA” na trzech poznańskich pomnikach. Prokuratura potwierdza, że działali oni na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Wątek rosyjskiego wywiadu

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy i podejmować działania na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Zebrany materiał dowodowy został przekazany do prokuratury. 31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany we Wrocławiu usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarzut znieważenia pomnika. 24-latek zatrzymany w Nowym Sączu usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarzut znieważenia pomnika. Prokuratura wnioskowała wobec obu mężczyzn o trzymiesięczny areszt. Sąd jednak nie zastosował wobec mężczyzn żadnych środków zapobiegawczych. Mężczyźni zostali jednak deportowani z Polski.

19-latek zatrzymany w Nowym Sączu usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ma policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z innymi osobami mającymi związek ze sprawą.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.