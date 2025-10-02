Dwóch mężczyzn - obywateli Mołdawii i Ukrainy - zostało tymczasowo aresztowanych po spektakularnej kradzieży z włamaniem do mieszkania w warszawskim Wilanowie. Łupem złodziei padł sejf z zawartością 250 tysięcy dolarów. Sprawcy zostali zatrzymani w ciągu kilku godzin, a część pieniędzy odzyskano.

Złodzieje wynieśli sejf w którym było 250 tys. dolarów / Policja Mokotów /

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Wilanowa. Pod nieobecność właścicieli złodzieje użyli wytrycha, by dostać się do środka.

Następnie wynieśli z mieszkania sejf z zawartością gotówki w wysokości 250 tysięcy dolarów amerykańskich (około 903 500 zł).



O włamaniu natychmiast powiadomiono funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.

Już po kilku godzinach od zgłoszenia policjanci namierzyli pojazd użyty przez sprawców i miejsce, w którym ukrywali się po przestępstwie

Najpierw zatrzymano pierwszego podejrzanego - 49-letniego obywatela Mołdawii.

Niedługo później w ręce funkcjonariuszy wpadł drugi sprawca, 44-letni obywatel Ukrainy. Policjantom udało się także odzyskać część skradzionej gotówki.

/ Policja /

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, a najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.



Zatrzymanym mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.