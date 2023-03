Wojsko uspokaja mieszkańców wschodnich dzielnic Warszawy: jeśli jutro zauważysz śmigłowce krążące nad okolicą i będziesz słyszał odgłosy eksplozji - nie ma powodów do niepokoju. Armia przeprowadza ćwiczenia.

(zdjęcie ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

Szkolenia rozpoczną się około 9:00 i potrwają do 20:00. Punktem centralnym będzie Rembertów i okolice.

W tym czasie możliwy jest wzmożony ruch śmigłowców nie tylko nad wojskową jednostką, ale i nad cywilnymi obszarami.

Odgłosy wybuchów będą pochodzić między innymi z detonowania petard hukowych czy granatów dymnych - co wojskowi nazywają pozoracją pola walki.

W komunikacie napisano: "Wojsko ćwiczy nie tylko na poligonach. Często pewne działania prowadzone są w terenie zurbanizowanym, w miastach i wsiach. Wszystko po to, by warunki jak najlepiej przygotowały żołnierzy do realnych działań".

Podobne ćwiczenia zaplanowano na wtorek w rejonie podwarszawskiego Piaseczna.