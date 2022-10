Śmiertelny wypadek na torach w Warszawie. Koło stacji Powiśle, pociąg podmiejski relacji Warszawa Wschodnia - Góra Kalwaria, potrącił mężczyznę, który wtargnął na tory. Są opóźnienia w kursowaniu pociągów podmiejskich i dalekobieżnych.

/ Shutterstock

Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, na linii średnicowej podmiejskiej. Na miejscu tragedii pracują policjanci i prokurator.

Na stacji Powiśle zablokowany jest jeden z dwóch torów linii średnicowej, dlatego pociągi podmiejskie - jadące w kierunku Warszawy Wschodniej kursują przez Dworzec Centralny i omijają stację Śródmieście oraz Powiśle.

Przez to niemal wszystkie pociągi podmiejskie mają opóźnienia - od kilku do kilkunastu minut. Koleje Mazowieckie odwołały też kilka kursów - m.in do Grodziska Mazowieckiego i z Sochaczewa.

Jak informuje reporter RMF MF, bez większych kłopotów - przez Warszawę przejeżdżają składy dalekobieżne.

"Od godziny 13.02 wprowadzono honorowanie biletów KM w pojazdach komunikacji miejskiej w 1 i 2 strefie biletowej" - poinformował z kolei Zarząd Transportu Miejskiego.