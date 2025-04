Prokuratura przekazała nowe informacje w sprawie śmiertelnego zatrucia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. W sobotę pogotowie ratunkowe było wzywane do placówki kilka razy. Pomocy potrzebowało kilku pacjentów, z których jeden zmarł. Dwie osoby zostały aresztowane.

/ Grafika RMF FM

Mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy informował w niedzielę, że w związku ze zgonem pacjenta w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie zatrzymano dwie osoby: kobietę i mężczyznę.

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który badany był wcześniej w dwóch różnych szpitalach. Nie było przeciwwskazań w oparciu o opinie lekarzy co do dalszych czynności z mężczyzną. Po wstępnych czynnościach w komendzie zatrzymany został przebadany, zgodnie z wewnętrzną procedurą, jeszcze raz w szpitalu przy ulicy Solec. Po przewiezieniu na komendzie słabo się poczuł i stracił przytomność. Policjanci udzielili mu pomocy, na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł mężczyznę do szpitala - wyjaśnił policjant.

Z ustaleń mediów wynika, że w sobotę pogotowie ratunkowe było kilka razy wzywane do szpitala przy ulicy Nowowiejskiej. Jak poinformowała dziś prokuratura, hospitalizowanych zostało czworo pacjentów z objawami ciężkiego zatrucia nieustalonymi substancjami, zaś jeden z pacjentów zmarł pomimo intensywnych działań ratunkowych.

"Określenie przyczyny zgonu zmarłego oraz ustalenie jakie substancje zostały przyjęte przez pacjentów Szpitala będzie możliwe po przeprowadzeniu sekcji zwłok i badań toksykologicznych" - poinformowano.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Jak dziś poinformowano, 22-letni Eryk B. i 39-letnia Natalia G.-J. są podejrzani o posiadanie - w Szpitalu Nowowiejskim przy ulicy Nowowiejskiej 27 w Warszawie - znacznych ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających w postaci alprazolamu i morfiny, a także o udzielanie substancji psychotropowych oraz środków odurzających.

Podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Prokuratura informuje, że postępowanie jest wielowątkowe, znajduje się na początkowym etapie.