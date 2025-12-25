W Gostyninie na dworcu kolejowym doszło do wycieku z cysterny przewożącej siarkę. Służby apelują o niezbliżanie się do rejonu dworca.

Zdjęcie ilustracyjne. W Gostyninie doszło do wycieku z cysterny / Marek Bazak / East News

Pierwszą informację o wycieku siarki w Gostyninie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły ją służby - strażacy walczą z wyciekiem od kilku godzin.

Problem zauważył maszynista. Po poinformowaniu służb cysterna została odłączona od całego składu. Na miejscu jest grupa ratownictwa chemicznego i ekologicznego, która walczy z wyciekiem.

Została wydzielona strefa. Jest to monitorowane. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby nie zbliżali się w rejon prowadzonych działań - powiedział w rozmowie reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim młodszy brygadier Michał Borkowski ze straży pożarnej w Gostyninie.

Ostrzeżenie pojawiło się też na oficjalnej stronie Gostynina w mediach społecznościowych. "Na stacji kolejowej doszło do wycieku z cysterny. Służby ratunkowe proszą o unikanie rejonu dworca PKP w Gostyninie do czasu zakończenia działań" - czytamy.

Nie wiadomo, co mogło być przyczyną wycieku.