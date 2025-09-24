Remont i ostrzeżenia dla kierowców w Warszawie. Od czwartku rozpoczyna się przebudowa ul. Grzybowskiej. Ulica zostanie zamknięta między ul. Przyokopową a Siedmiogrodzką.

Remont ul. Grzybowskiej w Warszawie. Będą utrudnienia dla kierowców (Zdjęcie ilustracyjne) / Adam Burakowski / East News

O zamknięciu ul. Grzybowskiej na wspomnianym fragmencie poinformował Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Ulica Grzybowska zostanie przebudowana na półtorakilometrowym odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej.

Po przebudowie, jak przekazał SZRM, między Towarową i aleją Jana Pawła II będą dwie nitki po jednym pasie ruchu, a przy skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Od Towarowej do Karolkowej będzie jedna jezdnia. Po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe chodniki, a rowerzyści skorzystają z wydzielonych ścieżek lub pasów wyznaczonych na jezdni. Uporządkowane zostanie parkowanie, pojawią się nowe przystanki autobusowe.

Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce z drzewami, krzewami, bylinami i trawami. Ogrodnicy posadzą m.in. ponad 100 drzew i 13 tysięcy krzewów.

"Na skrzyżowaniu z ulicą Siedmiogrodzką przebudowywana jest sieć teletechniczna. Od czwartku pomiędzy Siedmiogrodzką i Towarową wykonawca rozpocznie prace przy instalacjach podziemnych: ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Później wybuduje nową jezdnię i chodniki" - przekazał SZRM.

Roboty te potrwają do końca roku.

Zamknięty przejazd, wyznaczono objazdy

Drogowcy całkowicie zamkną przejazd Grzybowską między Przyokopową a Karolkową oraz na Siedmiogrodzkiej od Karolkowej - do drogi wewnętrznej przy budynkach Siedmiogrodzka 1 i 1a. Objazd poprowadzi: Towarową, Prostą i Kasprzaka do Skierniewickiej.

Grzybowską przy Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli między Przyokopową i Towarową, kierowcy pojadą w jednym kierunku - do Towarowej. Z kolei piesi przejdą tylko po stronie muzeum. Do Przyokopowej można dojechać od Prostej.

Jeden kierunek będzie także na Karolkowej przy skrzyżowaniu z Grzybowską. Kierowcy przejadą jedynie w stronę Wolskiej. Piesi przejdą przez Karolkową tylko po jednej stronie skrzyżowania.

Dodatkowo przy skrzyżowaniu z Grzybowską będzie zamknięty prawy pas ulicy Towarowej w stronę ronda Daszyńskiego. Zamknięty będzie również fragment drogi dla rowerów na ulicy Towarowej. Obok zostanie wyznaczony ciąg pieszo-rowerowy. Rowerzyści nie skorzystają także z jednego z przejazdów przez Towarową.

"Autobusy linii 106 zmienią trasę. W obu kierunkach pojadą ulicą Płocką do Kasprzaka, a dalej Prostą i Towarową do Grzybowskiej" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Koszt robót to 50,8 mln zł. Przebudowę ulicy Grzybowskiej współfinansują m.st. Warszawa i deweloperzy realizujący przy niej swoje inwestycje.