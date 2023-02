Czterech młodych mężczyzn usłyszało zarzuty związane potrąceniem policjanta z Ostrołęki. Wobec jednego z nich sąd zastosował areszt tymczasowy, a w stosunku do trzech pozostałych - wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji i poręczenie majątkowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz, ostrołęcki sąd na wniosek prokuratury podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 23-letniego Krystiana S., który potrącił policjanta w trakcie próby zatrzymania do kontroli drogowej.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza policji, wymuszenia przy użyciu przemocy zaniechania przedsięwzięcia prawnej czynności służbowej i spowodowania obrażeń ciała powyżej 7 dni - przekazała rzeczniczka prokuratury.

23-latek usłyszał też zarzuty "prowadzenia pojazdu mechanicznego po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości oraz nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu". Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zmieniali się za kierownicą

Zarzuty związane z potrąceniem policjanta usłyszało również trzech kolegów Krystiana S. "Dawidowi Ch. i Adrianowi D. przedstawiono zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości oraz nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Hubertowi M. przedstawiono zarzut nieudzielenia pomocy" - poinformowała prokurator.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni zmieniali się za kierownicą. Dlatego zarzuty związane z prowadzeniem auta po pijanemu usłyszały trzy osoby.

W niedzielę w Ostrołęce (Mazowieckie) pijany kierowca mazdy nie zatrzymał się do kontroli drogowej i potrącił policjanta. Po niespełna godzinie mundurowi zatrzymali pojazd w Łodziskach na dk 53.

Autem jechało czterech mężczyzn. Wszyscy byli pijani. Mieli ponad półtora promila alkoholu organizmie. Zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Mężczyźni, wieku od 23 do 24 lat, są mieszkańcami powiatu łomżyńskiego (Podlaskie). Potrącony policjant to doświadczony funkcjonariusz z ponad 17-letnim stażem służby. Trafił do szpitala ze złamaniem kości przedramienia i stłuczeniami.