„To jest bardzo trudny rok, kolejna kumulacja roczników” – mówi w rozmowie z naszą reporterką Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za oświatę. „Tak naprawdę to najtrudniejszy rok z ponad 30-letniego okresu, kiedy samorządy są organami prowadzącymi dla szkół. To trzecia kumulacja i najtrudniejsza, bo młodzież z poprzedniej kumulacji jest jeszcze w szkołach ponadpodstawowych” – dodaje.

/ Shutterstock

Warszawskie szkoły korzystają z dodatkowych powierzchni, wygospodarowanych w budynkach szkolnych albo innych, które można do tego celu wykorzystać. Kolejne remonty i przygotowania zaplanowano na okres wakacyjny. Ale tym, co pozwala zwiększyć liczbę oddziałów, jest wydłużenie godzin pracy placówek oświatowych.

Są szkoły, gdzie lekcje będą się kończyć o godz. 17.00, ale są też takie, które planują ostatni dzwonek o 18.30 - mówi nam Renata Kaznowska. Kilka miesięcy temu wysłałam pismo do burmistrzów i prezydentów miast metropolii, aby przyłączyli się do procesu poszukiwania i zapewnienia miejsc uczniom w szkołach ponadpodstawowych na terenie ich gmin. Z myślą i z troską przede wszystkim o uczniów i uczennice. Nie wyobrażam sobie, żeby młodzież przyjeżdżała na godzinę ósmą, wstawała o piątej rano, uczyła się u nas do godziny 19.00, wracała do domu na 21.00 i rano znów przyjeżdżała do Warszawy, więc zwracaliśmy na to uwagę. Część gmin odpowiedziała pozytywnie i te dodatkowe oddziały zostały uruchomione - dodaje wiceprezydentka.

Do tej pory na terenie metropolii udało się wygospodarować kolejnych 300 miejsc. Miasto wygospodarowało ich ponad 30 tysięcy.

Nie możemy zagwarantować, że dzieci dostaną się do swoich wymarzonych szkół - mówi w rozmowie z RMF FM wiceprezydent Kaznowska. Ale młodzież rokrocznie popełnia te same błędy i nie korzysta z możliwości wyboru większej liczby szkół i oddziałów - wyjaśnia.

W Warszawie nie ma ograniczeń - i uczeń może wybrać każdą z prawie 180 szkół ponadpodstawowych i dowolną liczbę oddziałów. Najlepiej jest wybrać tę wymarzoną na pierwszym miejscu, ale na kolejnych miejscach powinny się znaleźć inne szkoły, z jakiegoś powodu mniej wymarzone.

To ważne, bo jeśli uczeń nie dostanie się do szkoły w pierwszej rekrutacji, to w drugiej rekrutacji idzie już tylko do szkoły, w której zostały wolne miejsca - wyjaśnia Renata Kaznowska. Więc wybierajcie znacznie większą liczbę szkół i znacznie większą liczbę oddziałów, żeby dostać się do szkoły w pierwszej rekrutacji i nie czekać już na te wolne miejsca, bo będzie ich naprawdę niewiele - radzi.

"Na pewno będzie ciasno"

Lekcje w szkolnych stołówkach, bibliotekach i na korytarzach planuje już teraz od września część liceów w Warszawie. Powodem jest więcej uczniów, którzy biorą udział w rozpoczętej w tym tygodniu rekrutacji do szkół średnich.

Z XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja odeszły cztery klasy maturalne. Od września pojawi się sześć nowych klas pierwszych. Mamy nadzieję, że wszyscy się pomieszczą, choć trudno to zmierzyć. W ponad stuletniej historii szkoły nie było tylu oddziałów. Pomieszczenia, które do tej pory nie były wykorzystywane do prowadzenia zajęć, będą do tego przygotowywane. Wśród nich jest sala tradycji, biblioteka. Być może hol, czyli część korytarza trzeba będzie przeznaczyć do tego. Stoliki już mamy. Zastanawiamy się nad tym, czy postawić na korytarzu parawany, które sprawiłyby, że korytarz stałby się mobilną, elastyczną przestrzenią, która w czasie przerwy pełniłaby funkcję korytarza, a w czasie lekcji sali lekcyjnej - opisują w rozmowie z reporterem RMF FM sekretarz XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Warszawie Dorota Radzikowska i dyrektor tej szkoły Małgorzatą Wojtysiak.

Na pewno będzie ciasno. Mamy taką samą liczbę szatni, przebieralni, toalet. Te pomieszczenia już są oblegane, a na pewno będzie trudniej. Widzimy, że są już pierwsze rekrutacyjne zgłoszenia. Przez tak liczby rocznik progi punktowe będą wyższe, trudniej będzie dostać się do szkoły. Rodzice zwracają już na to uwagę - dodaje Małgorzata Wojtysiak.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem: warszawa.edu.com.pl

W liceach, technikach i szkołach branżowych na ternie Warszawy przygotowano ponad 30,5 tys. miejsc dla kandydatów, w tym niemal 20 tys. w liceach ogólnokształcących, ponad 8.7 tys. w technikach oraz 1.8 tys. miejsc w branżowych szkołach I stopnia.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się do systemu loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Natomiast uczniowie ze szkół niepublicznych, artystycznych oraz spoza Warszawy, będą musieli założyć konto samodzielnie wprowadzając swój numer PESEL.

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać do 19 czerwca do godz. 15.00.

W przypadku oddziałów:

dwujęzycznych,

międzynarodowych,

wstępnych,

sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego

oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych,

wnioski należy złożyć do 29 maja do godz. 15.00, niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na liście preferencji.

Kandydaci mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym harmonogram działań kandydata w elektronicznym systemie, znajdują się TUTAJ .

Miejski przewodnik pomoże w wyborze szkoły

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji dla młodych ludzi, dlatego Warszawa przygotowała poradnik dla kandydatów do miejskich szkół ponadpodstawowych pt. "Wybierz szkołę dla siebie". Przewodnik jest dostępny TUTAJ .

W poradniku znajdują się krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. W przewodniku jest wszystko o rekrutacji - terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego. Dodatkowo w poradniku znajdują się informacje o bursach, internatach.

Oferta miejskich szkół ponadpodstawowych, w tym informacja o przygotowanych oddziałach i liczbie miejsc, jest również dostępna na stronie elektronicznego systemu rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 - najbliższe etapy: