Tegoroczna 19. edycja Półmaratonu Warszawskiego będzie mieć w swojej nazwie sześć bardzo ważnych cyfr: 116 123. To odniesienie do telefonu zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym. W ten sposób sportowe wydarzenie ma się przyczynić do zwiększenia świadomości, że są wśród nas osoby zmagające się z depresją i innymi problemami psychicznymi i przełamywać bariery w sięganiu po pomoc.

Półmaraton Warszawski w 2024 roku / Leszek Szymański / PAP Telefon 116 123 i platforma 116sos.pl są obsługiwane przez Niebieską Linię Instytutu Psychologii Zdrowia oraz NASK, przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji. Linia działa przez cały tydzień i oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne każdemu, kto tego potrzebuje. Organizatorzy Półmaratonu Warszawskiego liczą, że poprzez tę inicjatywę uda się zwiększyć świadomość na temat znaczenia zdrowia psychicznego oraz oswoić temat korzystania z pomocy specjalistów. Jeszcze w latach 80. i 90. widok biegacza na ulicy zwracał uwagę, czasem budził zdziwienie. Dziś aktywność fizyczna stała się czymś naturalnym - nikogo nie dziwią biegacze na chodnikach i w parkach. Tak samo powinno być z sięganiem po pomoc psychologiczną - to nie powód do wstydu, tylko ważny krok w kierunku odzyskania równowagi i siły do mierzenia się z problemami - mówi Magda Skrocka z Fundacji "Maraton Warszawski". Bieganie ma oczywiście wpływ na kondycję psychiczną. Regularny ruch wspiera regulację emocji, redukuje stres i poprawia samopoczucie. Ale czasem to nie wystarcza. Warto wiedzieć, że są miejsca, gdzie można otrzymać realną pomoc - takie jak telefon dla osób w kryzysie psychicznym 116 123. Dlatego zdecydowaliśmy się umieścić ten niezwykle ważny numer w nazwie tegorocznego Półmaratonu Warszawskiego - by przypominać, że pomoc jest blisko i warto z niej korzystać - dodaje . / Materiały prasowe Depresja dotyka milionów ludzi na całym świecie. W Polsce choruje na nią ponad 1,2 miliona osób, choć eksperci alarmują, że rzeczywista skala problemu może być znacznie większa i dotyczyć nawet 4 milionów Polaków. Pacjenci często pozostają bez diagnozy i wsparcia. Kluczowe w walce z chorobą są: psychoterapia, farmakoterapia oraz wsparcie społeczne. Kryzys psychiczny, to szczególny rodzaj stresu, którego możemy doświadczyć w wyniku jakiejś trudnej dla nas sytuacji. Przeżywanie go jest sprawą indywidualną, może powodować poważniejsze problemy psychiczne, takie jak depresja, dlatego ważne jest zareagowanie w odpowiednim momencie i szukanie specjalistycznego wsparcia. Można je uzyskać np. na platformie 116sos.pl, gdzie specjaliści poprzez rozmowę na czacie, przez telefon bądź formularz kontaktowy wspierają psychologicznie osoby w kryzysie psychicznym - podkreśla Maja Kuźmicz, kierowniczka Niebieskiej Linii IPZ. Pod numerem 116 123 przez całą dobę dyżurują specjaliści, oferując anonimowe i bezpłatne wsparcie osobom w kryzysie. Na platformie można też znaleźć informacje, gdzie są ośrodki, w których można znaleźć pomoc. Tegoroczna edycja Półmaratonu Warszawskiego odbędzie się 30 marca. Limit 16 tys. 250 miejsc został już wyczerpany. Chętni, którzy jeszcze marzą o starcie, mają jednak ostatnią szansę - mogą dołączyć do biegu poprzez ścieżkę charytatywną #BiegamDobrze. Dla tych, którzy preferują krótszy dystans, wciąż otwarta jest możliwość rejestracji na New Balance Bieg na Piątkę. Warto jednak się pospieszyć, bo z 6 tys. 500 dostępnych miejsc, już ponad 5 tys. jest zajętych. Zobacz również: Myli konia na myjni samochodowej. Prokuratura umorzyła postępowanie

Biesiada na SOR zakończona zarzutem

Rogatki opadały, a on wcisnął gaz

​Złamana ręka 19-letniej aktywistki. Śledczy uznali, że nie ma tu winy policji