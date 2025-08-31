Biegną i pomagają. Na Lotnisku Bemowo w Warszawie wystartowała 14. edycja Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta biegowa dla pracowników firm i korporacji w Polsce.

Poland Business Run od lat gromadzi tysiące uczestników / Jacek Bednarczyk / PAP

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na dofinansowanie rehabilitacji oraz zakup sprzętu dla ponad stu osób z niepełnosprawnościami ruchu.

Po pięcioletniej przerwie bieg znów zagościł w Warszawie. Z uczestnikami rozmawiał Michał Radkowski.

"Fajna impreza, fajnie przygotowany tor, super pogoda się trafiła", "biegam na co dzień dla przyjemności, a tutaj pobiegłem, żeby trochę pomóc innym", "sport, zdrowie i pomaganie" - usłyszał od uczestników biegu reporter RMF FM.

Poland Business Run - dziesiątki tysięcy chętnych

Poland Business Run to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz charytatywnych inicjatyw w Polsce. Od 2012 roku z roku na rok gromadzi coraz więcej uczestników, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tegoroczna, czternasta już edycja, cieszy się rekordowym zainteresowaniem - udział w biegu zadeklarowało ponad 46 tysięcy osób z całego świata! To właśnie dzięki nim możliwe jest wsparcie dla ponad 100 osób z niepełnosprawnościami ruchu, po amputacjach i mastektomii.

Po raz pierwszy od pięciu lat Poland Business Run wrócił do Warszawy w formule stacjonarnej. Uczestnicy będą mogli wystartować także w Krakowie oraz - w wersji wirtualnej - z dowolnego miejsca na świecie. Organizatorzy zadbali również o liczne atrakcje dla całych rodzin. W obu miastach odbędą się pikniki rodzinne, a w Krakowie - dodatkowo bieg dla dzieci PBR Kids.

Pomaganie głównym celem

Jednym z głównych celów Poland Business Run jest wsparcie osób, które każdego dnia mierzą się z trudnościami związanymi z niepełnosprawnością. Wśród beneficjentów tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Radosław z Pilawy k. Garwolina oraz Aleksandra z Warszawy.

Radosław, 42-latek z Pilawy, w 2020 roku uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego uszkodził rdzeń kręgowy i został sparaliżowany. Od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim, ale nie stracił pasji do sportu i aktywnego życia.

Zawsze byłem bardzo aktywny i wypadek tego nie zmienił. Z biegiem czasu wróciłem do aktywności zawodowej i sportowej, bo sport jest moją pasją od dziecka. Od 3 lat uprawiam szermierkę na wózkach w Legii Warszawa. Z każdym rokiem coraz bardziej przełamuję granicę swojej niepełnosprawności i próbuję nowych rzeczy - opowiada Radosław.

Dzięki wsparciu Fundacji Poland Business Run będzie mógł kupić nowy, nowoczesny wózek, który pozwoli mu nie tylko na większy komfort codziennego funkcjonowania, ale także na dalszy rozwój sportowych pasji.

Aleksandra z Warszawy ma 36 lat i od urodzenia zmaga się z wrodzonym brakiem kości udowej w lewej nodze. Od dziecka porusza się przy pomocy specjalistycznych protez. Jej życie to prawdziwy dowód na to, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w realizacji marzeń. Od 2022 roku jest zawodniczką pierwszej w Europie kobiecej drużyny Amp Futbolu. O swoich osiągnięciach opowiada z dumą: Regularnie trenuję i biorę udział w ogólnopolskich zgrupowaniach. W listopadzie 2024 r. wraz z drużyną zdobyłam brązowy medal na kobiecych mistrzostwach świata w Kolumbii.

W tym roku, dzięki wsparciu uczestników Poland Business Run, Aleksandra otrzyma dofinansowanie do zakupu nowoczesnej protezy, która pozwoli jej trenować na najwyższym poziomie i sięgać po kolejne sportowe laury.

Wsparcie dla najmłodszych - PBR Kids w Krakowie

Poland Business Run to nie tylko bieg dla dorosłych. W Krakowie po raz kolejny odbędzie się dziecięca odsłona wydarzenia - PBR Kids. Najmłodsi biegacze w wieku od 4 do 12 lat pobiegną, by zebrać środki na zakup protez stóp do biegania dla 8-letniego Oliwiera, który przeszedł amputację lewego podudzia i prawej stopy.

Jak podkreślają jego rodzice, Oliwier jest dzieckiem pełnym energii i pomysłów, które marzy, by być tak sprawnym w protezach, jak byłby bez nich. Zapisy do PBR Kids trwały do 31 lipca lub do wyczerpania limitu miejsc, a zgłoszenia można dokonać przez formularz dostępny na stronie www.pbr.pl.