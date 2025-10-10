Od piątkowego popołudnia można korzystać z nowego parku Żerańskiego. Zarząd Zieleni Warszawy (ZZW) chwali się, że jest to "pierwszy park z dostępem do linii brzegowej" w stolicy. Powstały pomosty, drogi rowerowe czy park linowy. Zachowano też niektóre elementy dawnego wyposażenia.

Park Żerański otwarty. Łączy naturę z przemysłową historią / Krzysztof Babicki/Zarząd Zieleni Warszawy /

W Warszawie otworzono nowy park Żerański - zieloną przestrzeń, którą łączy przyrodę i tereny poprzemysłowe.

Oprócz wielu drzew rodzimych gatunków czy kilkudziesięciu tysięcy bylin, na miejscu można zobaczyć m.in. elementy dawnej, portowej infrastruktury.

Część udogodnień ma pojawić się w przyszłym roku.

Park o powierzchni 13 ha powstał na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego - od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej. ZZW wskazało, że do tej pory był to w znacznej mierze teren poprzemysłowy i zdegradowany.

Posadzono m.in. ok. 500 drzew rodzimych gatunków i ponad 36 tys. bylin. Na powierzchni ponad 44 tys. mkw. pojawiły się łąki i murawy, a na kolejnych 7 tys. metrów kwadratowych trawniki.

Wzdłuż nabrzeża wbito dalby - drewniane pale nawiązujące do technicznego charakteru portu. W parku zachowane zostały także słupy cumownicze i pomosty przeładunkowe.

W przyszłym roku ma powstać pawilon gastronomiczno-sanitarny, a także wodny plac zabaw dla dzieci.

W północnej części parku ścieżki są poprowadzone wśród prefabrykatów pozostawionych tu w latach 90. Obszar porasta gęsta roślinność - idealne schronienie dla licznych drobnych zwierząt, w tym płazów i małych ssaków.

Strefa ta została wygrodzona jako ostoja przyrody i miejsce nieodpowiednie do swobodnej eksploracji.

Kanał Żerański

Kanał Żerański to sztuczny kanał wodny w Warszawie, łączący Wisłę z Jeziorem Zegrzyńskim (a dokładniej z rzeką Narwią). Został wybudowany w latach 1951-1963 głównie w celu zaopatrzenia Warszawy w wodę oraz jako droga wodna dla transportu towarowego.

Ma około 17 kilometrów.